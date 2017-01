CAMILA RIBEIRO

Os vereadores Gilberto Figueiredo (PSB) e Mario Nadaf (PV) têm posicionamentos distintos em relação ao reajuste de 23,5% nos salários dos parlamentares de Cuiabá, aprovado no mês de dezembro, ainda na legislatura passada, elevando de R$ 15 mil para R$ 18,9 mil os vencimentos.

De um lado, Figueiredo classifica a medida como “inoportuna”; de outro, Nadaf cita o “congelamento” nos salários dos vereadores.

“Não foi o momento oportuno. Diante da dificuldade que passa hoje o Município, o País, essa dificuldade econômica, não era palatável, nesse momento, discutir ampliação dos custos”, disse Figueiredo, que tomou posse na Câmara no último dia 1º para seu primeiro mandato no Legislativo.

Segundo ele, cabe aos vereadores, em momento de crise, mostrar trabalho à população e deixar a discussão sobre reajustes para outro momento.

“Temos uma grande oportunidade para exercer uma legislatura que possa ser propositiva, que seja percebida pela população a importância da Câmara Municipal. E, aí sim, no futuro, discutir isso. Neste momento, acho que foi inoportuna”, reiterou.

“Ainda não me debrucei sobre esse assunto. Existe um encaminhamento jurídico em relação a esse fato. Vamos deixar que a Justiça possa determinar se a decisão dos vereadores foi legal ou não”, disse ele, ao ser questionado sobre a possibilidade de revogação do projeto de lei.

“Congelamento”

O vereador Mário Nadaf, por sua vez, disse que está muito tranquilo em relação ao assunto.

Nadaf, reconduzido ao cargo no último domingo, é um dos 14 que votaram favoráveis ao reajuste.

“Votei, tenho a consciência dessa responsabilidade. Sou um agente público e considero que meu salário se encontra congelado há quatro anos. Foi esse o motivo que me fez votar a favor”, afirmou.

Ele disse ainda que não poderia ter votado contra o aumento, pois tinha conhecimento de que já havia uma quantidade de votos suficientes para a aprovação do projeto e que, consequentemente, o faria beneficiado pelo aumento.

“Olhei para os meus colegas ao lado que acompanharam a propositura favoravelmente. Sei que não seria justo eu tirar o mesmo beneficio e não participar da votação. Tenho a questão tranquila da votação”, afirmou.

“Sou favorável para que todas as categorias tenham melhoria de salário, todas as categorias, indistintamente. O [reajuste] de vereador é só é de 4 em 4 anos. Agora, se a problemática é decorrente da legitimidade do mandato, esse é outro problema. Aí a população precisa qualificar novamente para escolha de melhores representantes”, completou.

Ele disse ainda que, independente do veto do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) ao projeto, continuará defendendo o reajuste.

Polêmica

O prefeito Emanuel já afirmou que irá vetar o reajuste de seu próprio salário e do vice Niaun Ribeiro (PTB), bem como dos vereadores.

O veto, contudo, pode ser derrubado pela Câmara de Vereadores.

Por outro lado, o Ministério Público Estadual (MPE) já se manifestou no sentido de que elevação de vencimentos foi “ilegal”.

No último dia 28, o promotor de Justiça Roberto Turin expediu ao então presidente da Câmara, Haroldo Kuzai (SD), uma notificação para que revogue a lei aprovada.

Segundo o promotor, a ilegalidade ocorre já que o Legislativo não seguiu o próprio Regimento Interno do Poder e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

"A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 21, parágrafo único, fixa que é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no artigo 20", afirmou o promotor, na notificação.

"O Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá (Resolução Legislativa n. 152/2011) determina em seu artigo 105 que a remuneração dos Vereadores será fixada através de Projeto de Lei, em cada Legislatura para a subsequente, no mínimo noventa dias antes das eleições", completou.

