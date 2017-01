DA REDAÇÃO



As demandas da saúde pública e a gestão dos Hospitais Regionais foram assuntos discutidos durante reunião do Consórcio Público de Saúde do Teles Pires, realizada nesta terça-feira (02) em Sorriso com participação da prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), e outros 14 prefeitos da região Norte do Estado.



Durante o encontro, os gestores também realizaram a eleição da nova presidência do consórcio, que será presidido pelo prefeito de Sorriso, Ari Lafim (PSDB).



Os prefeitos aproveitaram o encontro para falar sobre a administração dos Hospitais Regionais de Sinop e Sorriso.



Para Rosana a possibilidade da administração das unidades ser repassada para o consórcio é a mais viável.



“O governo do Estado prometeu essa passagem para o consórcio, mas ainda não aconteceu e nós estamos dando mais um voto de confiança ao governador, porque nós acreditamos na responsabilidade que ele tem quanto à saúde no Estado. Nós queremos melhorar e atender melhor a população. A saúde não pode permanecer do jeito que está”, afirmou Rosana.



Atualmente o Hospital de Sorriso está em ocupação temporária e o de Sinop é administrado por uma Organização Social de Saúde. A expectativa dos municípios quanto a mudança da gestão para o consórcio seria pela possibilidade de economia e desburocratização dos atendimentos.



“Se o hospital não funciona direito sobrecarrega a UPA. No dia 31 de julho vence o contrato com a OSS e a preocupação é saber se a administração será repassada para o consórcio”, considerou o secretário Municipal de Saúde de Sinop, Manoelito Rodrigues, que também participou da reunião.



O prefeito Ari Lafim, novo presidente do consórcio, disse que após ser definida a situação do Hospital Regional de Sorriso os prefeitos devem se reunir com Rosana Martinelli para avaliar a situação de Sinop.



“Temos que fortalecer a média e alta complexidade. Em Sinop, nós vamos nos abraçar com a prefeita e discutir pensando nos 15 municípios”, explicou Ari Lafim, atendendo a solicitação de Rosana Martinelli sobre a saúde em Sinop.



Consórcio



Este é o maior consórcio formado para gestão compartilhada da saúde nas regiões de Mato Grosso. O Consórcio Intermunicipal do Teles Pires atende aproximadamente 300 mil pessoas, residente nos 15 municípios que compõem a região.



Compõem o consórcio os municípios de: Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Cláudia, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Nova Maringá, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, Tapurah, União do Sul e Vera.