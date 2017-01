DOUGLAS TRIELLI

A prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (DEM) empossou, na manhã desta quarta-feira (04), 16 membros de seu secretariado, entre eles o ex-governador Jayme Campos (DEM), que assumiu a Pasta de Assuntos Estratégicos.

A cerimônia ocorreu na sede do Paço Couto Magalhães e foi acompanhada pelos deputados federais Carlos Bezerra (PMDB) e Valtenir Pereira (PMDB).

Lucimar pediu aos secretários que dêem a agilidade necessária que o Município precisa. Segundo ela, a cidade esteve “esquecida” por 12 anos, período em que os Campos estiveram fora do comando do Executivo.

“Várzea Grande não pode ficar esperando as coisas acontecerem como algumas pessoas querem. Queremos que todas as pastas sejam aceleradas, porque nossa cidade não pode esperar. Tivemos problemas imensos dentro do Município. Nos últimos 12 anos, não tínhamos certidões e, mesmo com a bancada federal tentando ajudar - o Jayme estava em Brasília mandando emendas para cá -, nada fizeram”, disse, em referência aos ex-gestores da cidade.

“Isso transformou Várzea Grande em uma terceira cidade na sua economia. As pessoas queriam se mudar daqui, foram morar em Cuiabá. Não queremos mais isso, não podemos ter esse lado de problemas. Por isso prego um pacto pela paz, união também da classe política, para vermos os votos obtidos na cidade se transformando em realizações”, afirmou.

Jayme Campos citou que, nos últimos 12 anos, houve um “esvaziamento” do parque industrial da cidade. Segundo ele, a missão de sua Pasta será reaver o título de Cidade Industrial a Várzea Grande.

“A Souza Cruz tinha sua distribuição em Várzea Grande e foi embora. A Ipiranga tinha uma base de petróleo e foi embora, por falta de uma política. Quando deixei a prefeitura, há 12 anos, o índice de ICMS era de 7,7% [em relação ao total arrecadado no Estado]. Hoje é de 4%. Também tínhamos uma das melhores rendas per capita. Com o passar dos anos, a cidade foi empobrecida por falta de ações e atitudes dos gestores”, disse.

A Pasta de Jayme terá um orçamento de pouco mais de R$ 600 mil ao ano e terá sete servidores. Ele terá como missão ampliar a relação com os governos Federal e Estadual na busca de convênios para repasses de recursos e articulação política.

“Hoje, para mim, é motivo de muita honra ser empossado para assumir essa Pasta recém-criada. Seu papel será o de indutor de boas políticas públicas, não só através da busca de investimentos no Governo Federal, mas também no setor privado”, afirmou Jaime.

“Só a Prefeitura não consegue suprir todas as demandas da cidade. Por isso a busca por mais investimentos. Queremos, através desta Pasta e conjugada com as demais, fazer um trabalho pela retomada de investimentos públicos”, disse.

Confira os nomes dos secretários municipais de Várzea Grande:

Assuntos Estratégicos - Jayme Campos

Administração - Pablo Gustavo Moraes Pereira

Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo - Kalil Baracat

Assistência Social - Kathe Maria Kholhase Martins

Comunicação Social - Pedro Marcos Campos Lemes

Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Silvio Fidelis

Gestão Fazendária - João Benedito Gonçalves Neto

Governo - Cesar Alberto Miranda Lima dos Santos Costa

Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável - Helen Farias Ferreira

Saúde - Luiz Antônio Vitório Soares

Viação, Obras e Urbanismo - Luiz Celso de Moraes Oliveira

Defesa Social - Alexander Torres Maia

Serviços Públicos e Mobilidade Urbana - Breno Gomes

Controladoria - Marcia Françoso

Procuradoria - Sadora Xavier