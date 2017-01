DA REDAÇÃO



O deputado federal Ezequiel Fonseca (PP) indicou, por meio de emenda parlamentar individual de bancada, o aporte de R$ 22 milhões em recursos para serviços de manutenção e recuperação da Rodovia BR-174/MT.

O edital de licitação para a contratação da empresa responsável pela execução do serviço foi lançado nesta quarta-feira (04).

O trecho de 68 km que deverá ser recuperado é denominado Porto Santo Antônio das Lendas, no município de Cáceres.

A rodovia é a única com acesso ao porto hidroviário do Rio Paraguai.

Conforme o deputado, a alternativa viável representa para o Brasil através do Estado de Mato Grosso a possibilidade de integração comercial com América do Sul, aliado a outro grande empreendimento na região, a Zona de Processamento e Exportação (ZPE), em fase de implementação no município.

“O uso da rodovia e hidrovia para o escoamento da produção trarão resultados significativos à região oeste e, consequentemente, ao Estado”, considerou Fonseca.

O parlamentar lembrou que a federalização da rodovia é fruto de uma lei federal sob autoria dos senadores Jayme Campos, Jonas Pinheiro (in memoriam) e Serys Slhessarenko.

“Finalmente a recuperação da estrada sairá do papel, foi um trabalho desafiador apoiado, principalmente, pelo senador Wellington Fagundes, mas estou muito satisfeito e confiante. Essa rota para a hidrovia é economicamente vantajosa e desenvolvida para facilitar e baratear o escoamento de parte da produção mato-grossense”.