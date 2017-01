AIRTON MARQUES

O futuro presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), disse concordar com o decreto baixado pelo prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (PMDB), que proibiu o Governo do Estado de fazer intervenções destinadas à melhoria da mobilidade urbana e ligadas às obras da Copa sem a autorização do Município.

Botelho disse que não vê cunho político no ato e nem que ele vá estremecer a relação entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

“Não existe cunho político. Cunho político é executar as obras. Passou o projeto pela Prefeitura e fez a obra, pode ter certeza que a população irá dar o crédito para o Governo do Estado. Isso não vai atrapalhar em nada”, afirmou Botelho, em entrevista à Rádio Capital FM, na manha desta quinta-feira (5).

Você acha que Wilson pode chegar a Cuiabá e fazer obra, sem comunicar a Prefeitura ou encaminhar um projeto? Se ele fizer isso está errado

O deputado disse que Emanuel está agindo dentro de suas funções como prefeito e que o Governo do Estado, por meio do secretário de Cidades, Wilson Santos (PSDB), não faria obras na Capital sem avisar o Palácio Alencastro.

“Você acha que Wilson pode chegar a Cuiabá e fazer obra, sem comunicar a Prefeitura ou encaminhar um projeto? Se ele fizer isso, está errado. A Prefeitura é quem tem que analisar. Eu não sei o que está errado nisso”, afirmou.

“O Wilson, como foi prefeito, vai fazer isso. Se, por exemplo, ele quiser fazer um asfalto em Cuiabá, você acha que Emanuel irá atrapalhar? Lógico que não. Mas Wilson tem que apresentar um projeto para a Prefeitura”, disse.

Além disso, Botelho afirmou que Emanuel “está fazendo o que deveria ter sido feito antes, na época das obras da Copa”.

“Deveriam ter proibido obras sem projeto. Não vejo nada de mau. Acredito que não irá atrapalhar em nada. Está fazendo o papel de prefeito”, ressaltou.

O decreto

A proibição de obras sem a autorização da Prefeitura consta em um dos 13 decretos assinados pelo prefeito, que tomou posse nesta semana.

Emanuel diz na publicação que “todas as obras, serviços de engenharia e reparos programados nas intervenções destinadas a melhoria da mobilidade urbana e ligadas ao evento Copa do Mundo no Município de Cuiabá deverão ser previamente autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal”.

Para ele, o Executivo não pode iniciar uma obra, “rasgar” a cidade, sem a autorização do Município. Isso porque, toda Prefeitura tem um plano de gestão que precisa ser respeitado.

“Esse é meu decreto coqueluche. Cuiabá não é casa da mãe Joana. Cuiabá tem uma gestão, tem quem responda por ela. O uso e ocupação do solo em qualquer ação ou atividade em Cuiabá tem que ter a autorização do Município, tem que ter a fiscalização e o acompanhamento do Município”, afirmou.

O prefeito negou que o procedimento irá burocratizar ainda mais o andamento das obras inacabadas na Capital.

