O secretário do Estado de Comunicação, Kleber Lima, rebateu as acusações feitas pelo deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) dando conta de que “estariam” tentando engavetar o suposto caso de caixa 2 na campanha do Governo em 2014, denunciado pelo empresário Alan Malouf, sócio do Buffet Leila Malouf.

De acordo com o parlamentar, estariam tentando “arquivar” o caso, pois, em seu depoimento, Alan citou nomes que integram a atual gestão do Estado, como o do governador Pedro Taques (PSDB), afirmando que o ajudou a pagar dívidas não declaradas da campanha de 2014.

“A resposta para o deputado Carlos Bezerra é simples: ele deve ter razão porque de corrupção o PMDB entende bastante. Não é à toa que metade do Governo do PMDB está na cadeia por crime de corrupção. Em matéria de corrupção, o PMDB é autoridade”, disse Kleber, em entrevista ao MidiaNews.

“Só que o deputado Bezerra se equivoca quando nos confunde com as práticas do Governo do PMDB”, completou o secretário.

Ele disse ainda que as suspeições levantadas por Bezerra não preocupam o Governo, tampouco trazem qualquer tipo de desgaste ao Executivo.

“Imagino que a sociedade conhece bem o Bezerra e conhece bem o Pedro Taques. A sociedade pode julgar a diferença entre ambos. As críticas, partindo de quem partiu, não nos preocupam”, afirmou.

“Volto a repetir: o Bezerra é presidente estadual do PMDB e de corrupção o PMDB entende muito. É o maior especialista brasileiro em corrupção. Basta olhar a Operação Lava Jato, a Ararath e demais operações que levaram muita gente do partido para a cadeia, em Mato Grosso e no Brasil”, disse.

“Política rasteira”

Na avaliação do secretário as críticas de Carlos Bezerra, em tese, podem ter motivação política, já que o PMDB é oposição ao Governo Taques e já afirmou que deverá lançar um candidato ao Paiaguas nas eleições de 2018.

Ainda segundo ele, essa seria uma “política rasteira” praticada pela sigla.

“Muito provavelmente é uma estratégia política. Há políticos que só vivem em função de eleições. Nós, no momento, temos como prioridade governar Mato Grosso e corresponder às expectativas da sociedade. Tem muitos problemas a serem enfrentados, estamos num período de crise e que exige muita responsabilidade e coragem dos gestores”, disse.

“Governantes e aqueles que têm responsabilidade com o Brasil e com Mato Grosso, com a sociedade, deveriam se preocupar mais com a soluções para esse momento de crise do que com essa política rasteira do quanto melhor, pior”, concluiu.

“Afirmações fantasiosas”

O Palácio Paiaguás já se manifestou em relação ao depoimento prestado pelo empresário Alan Malouf e classificou as afirmações como “fantasiosas”.

Segundo o Executivo, as movimentações financeiras da campanha de 2014 encontram-se devidamente registradas na prestação de contas do PDT, partido pelo qual Pedro Taques disputou aquelas eleições -, inclusive as despesas ainda não pagas – sendo que a prestação de contas da campanha foi aprovada sem ressalvas pela Justiça Eleitoral.

