O ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) afirmou que o atual, Emanuel Pinheiro (PMDB), terá algumas dificuldades nos primeiros dias de sua gestão.

Mauro ainda “alfinetou” seu sucessor dizendo que, a partir de agora, Emanuel conviverá com algo que ele sempre fez enquanto deputado estadual: pressão por espaço.

“As dificuldades no início de gestão são naturais. Isso passa por formar equipe, ajustar os quadros, acertar as posições e conviver com a pressão de brigas por cargos constantemente, uma coisa que ele fez a vida inteira como deputado, pedindo cargos, pedindo espaço”, disse Mauro.

“Agora, Emanuel estará do outro lado, sofrendo a pressão por pedido de espaço, de cargos”, completou.

No entanto, Mauro disse que vê a situação com naturalidade. Segundo ele, isso faz parte da política e Emanuel não terá dificuldades.

“Essa briga, essa pressão é natural e vejo que ele tem condições e capacidade de superar isso com tranquilidade”, disse.

O ex-prefeito ainda aconselhou Emanuel a trabalhar com muita austeridade, como forma de garantir a entrega de obras e serviços à população.

“É preciso muito trabalho, muita austeridade e foco, porque administrar no Executivo é muito diferente de atuar no Legislativo. No Executivo, você só vai ter sucesso se entregar resultados”, disse.

“As pessoas não querem mais saber de conversa fiada, anúncios, lançamentos de placas. Ninguém vai lembrar da placa, vai lembrar da obra. Botou placa, a obra não ficou pronta, é a pior das marcas, como existem muitos por aí. Eu ‘lancei’ uma única placa que foi a do Pronto Socorro, obra que, infelizmente, não consegui concluir”, afirmou.