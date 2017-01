DA REDAÇÃO



O ex-prefeito de Nortelândia, Neurilan Fraga (PSD), foi reeleito como presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios.

A eleição, por meio de aclamação, foi realizada na manhã desta quinta-feira (5), com apenas uma chapa, a "AMM em defesa do municipalismo”.

Mais de 100 prefeitos, de todas as regiões do Estado, participaram da eleição, que foi conduzida pelo presidente da comissão eleitoral, prefeito de Rosário Oeste, João Balbino.

Após a confirmação do resultado, por unanimidade, Neurilan agradeceu aos novos gestores pela confiança depositada na nova mesa diretora e pelo crédito ao seu trabalho em defesa dos interesses municipalistas.

“Irei retribuir a confiança dos gestores com trabalho, dedicação, comprometimento e na defesa dos interesses dos municípios de Mato Grosso”, afirmou.

Fraga também agradeceu aos parlamentares que compõem a bancada federal do estado pelo apoio nas mobilizações junto à Presidência da República.

“Agradeço de forma especial ao senador municipalista, Wellington Fagundes, pelo apoio na luta que resultou na liberação dos recursos do Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações, o FEX”, ressaltou.

O presidente da AMM alertou os prefeitos sobre a importância do alinhamento com os secretários municipais de educação e saúde, para que as matérias discutidas nas comissões intergestores tripartites.

“Precisamos garantir que os nossos secretários defendam o interesse municipais nessas reuniões”, reforçou.

Nova diretoria

A nova diretoria da Associação é composta por 17 prefeitos de todas as regiões do estado e conta com a participação do deputado Ondanir Bortolini, Nininho (PSD), como presidente de honra. Os prefeitos de Água Boa, Mauro Rosa da Silva (PSD); Juara, Luciane Borba Azóia Bezerra (PSB); Chapada dos Guimarães, Thelma Pimentel Figueiredo (PSDB); Dom Aquino, Josair Geremias Lopes (PSB); e Marcelândia, Arnóbio Vieira de Andrade (PSD), compõem o grupo de vice-presidentes.

Na secretaria estão os gestores de Apiacás, Adalto José Zago (PSDB); Juína, Altir Antônio Peruzzo (PT); e Poconé, Atail Marques do Amaral (PR). Os tesoureiros eleitos são de Santa Cruz do Xingu, Marcos de Sá Fernandes da Silva (PSB); Araguainha, Silvio José de Morais Filho (PSD); e Nova Monte Verde, Beatriz de Fátima S. Lemes (PMDB).

Completam a chapa os prefeitos do conselho fiscal, com: Nova Marilândia, Juvenal Alexandre da Silva (PSDB); Nova Brasilândia, Mauriza Augusta de Oliveira (PMDB); e Arenápolis, José Mauro Figueiredo (PSD). Atuarão como suplentes os prefeitos de Nortelândia, Jossimar José Fernandes (PSD); Nobres, Leocir Hanel (PSDB); e Porto Estrela, Eugênio Pelachim (PSC).

A solenidade de posse está marcada paras às 19h, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.