DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O ex-vereador por Cuiabá Allan Kardec (PT) e o ex-deputado Adalto de Freitas, o Daltinho (SD), tomaram posse na Assembleia na manhã desta quinta-feira (5) e se posicionaram de maneira diferente em relação à gestão do governador Pedro Taques (PSDB).

Ambos assumem a vaga no Legislativo após as saídas de Emanuel Pinheiro (PMDB) e José Carlos do Pátio (SD), que foram eleitos para as prefeituras de Cuiabá e Rondonopólis, respectivamente. Os dois parlamentares eram do grupo de oposição ao tucano.

Durante seu discurso de posse, Daltinho afirmou que, por conta do momento de crise econômica, não poderia se colocar de maneira “impaciente” contra a atual gestão.

“Diante de um momento tão difícil, em que o governo tem suas dificuldades, em que a classe política passa pelas suas, eu efetivamente preciso somar, preciso ajudar. Já fui oposição ao governador do meu partido [Silval Barbosa] e hoje o amadurecimento me diz que não me cabe neste momento de dificuldade não ser equilibrado, paciente e disposto a ajudar através do Governo aí instalado”, afirmou.

Ainda em sua fala, Daltinho “minimizou” o fato de Taques ter sido citado no esquema de fraudes na Secretaria de Estado de Educação, investigado pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

Em colaboração premiada, o empresário Giovani Guizardi, dono da Dínamo Construtora, afirmou que as fraudes em licitações da secretaria teriam o intuito de recuperar o "investimento" de R$ 10 milhões feito pelo empresário Alan Malouf, sócio do Buffet Leila Malouf, na campanha de Taques ao governo, em 2014.

“Todo político já foi citado, até o meu nome já foi citado. Isso para mim não quer dizer nada. Quem faz é citado. Então, vou querer ajudar este Governo, porque sem a ajuda do Governo não faço nada lá na minha base”, disse.

“Vou fazer de tudo para construir melhores dias ao governador Pedro Taques. Não só dentro do Parlamento, mas também para com sua missão maior que é governar o Estado”, afirmou.

Marcus Mesquita/MidiaNews “Então, vamos manter o perfil de oposição, trabalhando aquilo que está errado na gestão"

Em defesa do servidor

Mais crítico, Allan Kardec se colocou como oposição, assim como o outro petista, deputado Valdir Barranco.

Kardec afirmou que uma de suas bandeiras será a defesa do servidor público. E criticou o fato de o funcionalismo ainda não ter recebido o salário de dezembro.

“Há mais de 20 anos que o servidor não passa Natal e Ano Novo sem seu salário de dezembro. Isso já mostra como o Governo tem tratado o servidor público. Já estamos no dia 5 de janeiro e o servidor ainda não recebeu seu salário de dezembro. Essa é a maneira que o governo trata seu servidor, que deve ser o maior patrimônio de seu Estado”, disse.

“Então, vamos manter o perfil de oposição, trabalhando aquilo que está errado na gestão. Aquilo que o governador e sua equipe demonstrar de acerto, vamos votar juntos. Mas estaremos no bloco de oposição”, afirmou.

A sessão que deu posse aos parlamentares foi presidida pelo deputado Eduardo Botelho (PSB), que citou que os novos deputados terão liberdade de atuação, mesmo que escolham ficar na oposição.

“Vocês vão substituir dois gigantes, dois monstros aqui dentro [Emanuel e Pátio]. Terão que trabalhar muito, mas tenho certeza que vão atender esses anseios. Por serem de oposição e minoria, em alguns momentos vocês vão brigar, lutar e vão perder, mas terão a liberdade para colocar voz e projeto aqui. Vocês terão todas as condições aqui dentro”, disse.