O prefeito de Cuibá Emanuel Pinheiro (PMDB), que baixou 13 decretos no primeiro dia de gestão

ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) determinou, por meio de decreto, que os servidores públicos de Cuiabá que tenham cônjuge, filhos ou dependentes com algum tipo de deficiência possam reduzir a jornada semanal de trabalho.

A medida faz parte do pacote de decretos assinados pelo prefeito na segunda-feira (2), que estabelece uma série de ações para os primeiros dias de gestão.

A partir do decreto nº 6.211, os servidores poderão reduzir de forma consecutiva, intercalada ou escalonada a carga horária de trabalho em até 50%.

Segundo Emanuel, o decreto institui também a instauração de um programa chamado “Hora Estendida”, que será implementando nas creches municipais e nos Centros Municipais de Educação (CEMI’s).

“É fundamental que o poder público se coloque no lugar de seu povo, observando todas as necessidades que o norteia, trabalhando em função dele”, disse o prefeito.

Emanuel determinou também que a Secretaria Municipal de Educação crie uma comissão para realizar estudos sobre a implantação do programa.

“O prazo que estamos dando para a pasta enviar um estudo de viabilidade ao Comitê de Eficiência dos Gastos Públicos é de 90 dias, com o objetivo de tornar a alternativa uma realidade já no próximo semestre”, afirmou.

Beneficiários

De acordo com o documento, para ter acesso ao direito é necessário comprovar através de um laudo médico “a deficiência, o grau de dependência e a prescrição do tratamento a que deve ser submetido” o familiar do servidor.

O documento diz, ainda, que se ambos os pais da pessoa com deficiência se enquadrarem no benefício, apenas um poderá reduzir a jornada de trabalho.

O benefício já está disponível e, para ter acesso ao direito, os interessados devem comunicar e entregar a documentação exigida à autoridade hierárquica máxima do órgão em que estiver lotado.

As solicitações serão encaminhas à Procuradoria-Geral do Município, que emitirá um parecer sobre o requerimento em um prazo máximo de 15 dias.

Veja a íntegra do decreto:

DECRETO N.º 6.211 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A JORNADA DE TRABALHO ALTERNATIVA PARA O SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ – MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do art. 41 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n.º 093, de 23 de junho de 2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá; e,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o art. 125 e parágrafo único da Lei Complementar n.º 093/2003, que trata das ausências de servidores públicos em razão de necessidades especiais ou deficiências físicas,

DECRETA:

Art. 1º Assegurar ao servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional, que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, a redução de carga horária semanal, por período de até 50% (cinquenta por cento) da carga horária a que estiver submetido em razão da investidura no cargo público, livre de compensação de jornada de trabalho.

§ 1º Se ambos os pais se enquadrarem no benefício sobre o qual dispõe este decreto, caberá somente a um dos beneficiários a redução da carga horária prevista no “caput” deste artigo.

§ 2º A redução da carga horária poderá ser consecutiva, intercalada ou escalonada, conforme necessidade ou programa de atendimento do filho com deficiência.

Art. 2º Para ter direito a redução da carga horária, o beneficiado deverá encaminhar requerimento ao responsável máximo hierárquico do órgão em que estiver lotado, munido de cópia da certidão de nascimento ou adoção, laudo médico que comprove a deficiência, seu grau de dependência e a prescrição do tratamento a que deve ser submetido.

Parágrafo único. Caberá ao órgão que receber o requerimento, encaminhá-lo à Procuradoria-Geral do Município, nos termos do que dispõe a Lei Complementar nº 208/2010, que terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis para elaboração do competente parecer sobre o requerimento.

Art. 3º O benefício de que trata este decreto será concedido pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, podendo ser renovado sucessivamente por igual período, observando-se o disposto no art. 2º e seus respectivos parágrafos.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Alencastro em Cuiabá – MT, 02 de janeiro de 2017.

Emanuel Pinheiro

Prefeito de Cuiabá