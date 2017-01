DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos (PSDB), disse não enxergar como uma “declaração de guerra” o decreto do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), proibindo que o Governo do Estado faça intervenções destinadas à melhoria da mobilidade urbana e ligadas às obras da Copa sem a autorização do Município.

Em conversa com a imprensa, nesta quinta-feira (5), o tucano disse que a Capital poderá continuar contando com a Secid na conclusão das obras.

Segundo ele, o próprio Emanuel telefonou ao secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, para desfazer qualquer mal-entendido.

“Não vi anormalidade. Não vejo como uma declaração de guerra. Longe disso. Já fui prefeito, sentei nesta mesma cadeira que o prefeito Emanuel Pinheiro hoje senta. Sei rigorosamente e com precisão o que passa na cabeça dele. Da minha parte, não altera nada. Ele vai ter em nós um parceiro”, disse.

“Inclusive, no conselho executivo do VLT haverá um espaço para um representante de Cuiabá e de Várzea Grande. O que queremos é somar forças. Cuiabá merece e precisamos ter juízo para somar forças com a bancada federal, junto com [o presidente] Michel Temer e os governos municipais para aproveitar e fazer o que a cidade precisa”, afirmou.

Apesar disso, Wilson preferiu não fazer uma análise do mérito do decreto. Disse apenas que quando foi prefeito não se utilizou de medida semelhante.

Marcus Mesquita/MidiaNews “Não quero dar opinião jurídica sobre o decreto. Não cabe a mim, cabe a Procuradoria Geral do Estado subsidiar o governador sobre isso"

“Não quero dar opinião jurídica sobre o decreto. Não cabe a mim, cabe à Procuradoria Geral do Estado subsidiar o governador sobre isso. No meu tempo, não utilizei de decreto dessa natureza, mas não vejo uma declaração de guerra nisso”, disse.

Sem burocratização

Para o secretário de Cidades, a medida também não burocratiza o processo de conclusão das obras inacabadas da Copa.

Segundo ele, os projetos já possuem alvarás e devem ser retomados já nos próximos meses.

“O decreto não impede o Estado de realizar as obras, de continuá-las, porque todas têm alvarás. Por exemplo, estamos terminando o Complexo Viário do Tijucal e não teve nenhum problema com a Prefeitura. Vamos retomar em fevereiro o COT [Centro Oficial de Treinamento] do Pari, em janeiro as obras do córrego Oito de Abril, e a Avenida Parque Barbado. Então, não são obras novas, são do conhecimento da Prefeitura”, completou.

O decreto

Emanuel Pinheiro proibiu, por meio de decreto, que o Governo do Estado faça intervenções destinadas à melhoria da mobilidade urbana e ligadas às obras da Copa sem a autorização do Município.

Este é um dos 13 decretos assinados pelo peemedebista em seu primeiro dia no Palácio Alencastro. As medidas, em geral, inclui uma série de procedimentos a serem adotados em diversas áreas da administração pública.

Emanuel diz na publicação que “todas as obras, serviços de engenharia e reparos programados nas intervenções destinadas a melhoria da mobilidade urbana e ligadas ao evento Copa do Mundo no Município de Cuiabá deverão ser previamente autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal”.

Para ele, o Executivo não pode iniciar uma obra, “rasgar” a cidade, sem a autorização do Município. Isso porque toda Prefeitura tem um plano de gestão que precisa ser respeitado.

Emanuel ainda afirmou que buscará reparar os danos causados ao Município por conta de obras como a do Viaduto da UFMT, que sofre com constantes alagamentos em época de chuva.

Leia mais sobre o assunto:

Prefeito proíbe o Governo de mexer em obras sem autorização