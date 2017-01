DA FOLHAPRESS



O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, agradeceu aos americanos e destacou suas realizações nos oito anos à frente do país, em carta divulgada nesta quinta-feira (5) pela Casa Branca.



No texto, ele faz uma retrospectiva de seu governo, lembrando que assumiu em 2009 com a presença de 180 mil militares no Afeganistão e no Iraque e em meio à crise econômica mais grave desde 1929.

"Disse a vocês naquele dia que os desafios que enfrentávamos não seriam solucionados em pouco tempo, mas que seriam solucionados. E, após oito anos ocupados, nós conseguimos, graças a vocês."



Dentre as questões internas, citou a recuperação econômica e dos empregos no país, a lei de reforma da saúde, a diminuição da dependência do petróleo e as iniciativas de direitos para as minorias.



Obama ainda fez referência à diminuição do número de soldados nas guerras na Ásia, à morte de Osama bin Laden, à retomada das relações com Cuba e aos acordos nuclear com o Irã e contra as mudanças climáticas.



O democrata disse que muitas destas mudanças foram feitas junto com os cidadãos. "Nós fomos movidos não por nenhuma raça ou religião, mas na crença comum de que todos fomos criados iguais", disse.



"Porque a mudança que nós trouxemos nunca foi minha, mas de vocês. São vocês, o povo americano, que fizeram este progresso dos últimos oito anos possível. São vocês que farão nosso progresso futuro possível."



O documento traz os resultados dos informes pedidos por Obama a seus secretários sobre a gestão de seus anos de governo. No fim da carta, ele disse que foi um privilégio ser presidente americano.



"Estou orgulhoso de dizer que nós criamos uma nova fundação para a América. Vamos escrever um novo futuro, e estou mais confiante que nunca que será liderado pelos EUA, e que melhores dias virão."