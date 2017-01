DA REDAÇÃO



A prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), participou da eleição da Associação Mato-grossense do Municípios nesta quinta-feira (05), em Cuiabá. A republicana ressaltou a importância da entidade e defendeu a união de todos os Municípios na defesa dos repasses de recursos da União e Governo do Estado.

“A união dos prefeitos é fundamental para o desenvolvimento e a AMM tem feito um excelente trabalho defendendo os Municípios junto ao Governo do Estado e a União, porque o grande desafio de todos os prefeitos que estão assumindo agora é fazer muito com pouco”.

Rosana Martinelli lembrou ainda que a AMM teve importante atuação nas discussões envolvendo repasses do Fomento das Exportações (FEX) e da repatriação dos municípios. “O Neurilan foi um excelente presidente e merece a reeleição. Nesse momento de ajustes e cortes de gastos a AMM tem esse papel fundamental”.

Em reunião com Neurilan, Rosana e os prefeitos de Sorriso, Ipiranga do Norte e Nova Ubiratã, Ari Lafim, Pedro Ferronato e Valdenir

Santos, respectivamente, entregaram um oficio solicitando que sejam revistos os valores das mensalidades pagas a AMM pelos Municípios.

“Esse momento é de arrocho e a AMM vai ter que fazer, o Consórcio vai ter que fazer e os Municípios. É momento de nos adequarmos a realidade que estamos vivendo”, considerou Rosana, que junto com os prefeitos integra o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental Alto Teles Pires (Cidesa).

Segundo os prefeitos, o presidente da AMM pediu um prazo de 90 dias para então fazer uma assembleia com todos e discutir uma redução significativa dos valores cobrados.

Além da votação para a eleição da presidência da associação, a prefeita de Sinop aproveitou a oportunidade para dialogar com outros prefeitos e trocar informações sobre os primeiros dias de gestão. Ela lembrou que um dos primeiros de sua gestão é a mudança no horário de atendimento da Prefeitura de Sinop, que passará a ser realizado no período da manhã (07h às 13h), com base na experiência de outros Municípios e com o objetivo principal de gerar economia.

“O corte de gastos é necessário, por isso a redução do horário de atendimento. Com isso, vamos fazer seis horas e isso propõe economia de aproximadamente R$ 3 milhões com energia como na redução do uso de ar condicionado e até o consumo de café”.