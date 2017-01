DA REDAÇÃO



O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), presidiu a solenidade de posse dos deputados Allan Kardec (PT) e Adalto de Freitas (SD), o Daltinho. Representante da Baixada Cuiabana, Botelho pediu aos deputados recém-empossados apoio na luta pela Agricultura Familiar no estado de Mato Grosso.



“Estou contente porque teremos mais um representante da Baixada Cuiabana, com o Allan Kardec. Temos uma missão neste Parlamento e, especialmente, quero que me ajudem nessa luta de trabalhar pela agricultura familiar. O Estado por muito tempo defendeu os grandes e muito pouco fez pelos pequenos”, declarou Botelho.



O deputado destacou a aprovação em redação final do Projeto de Lei nº 469/16 que fez modificações na Lei 7.263, do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab). Com a alteração, de 7% até 10% dos recursos desse fundo serão destinados para financiamento de ações da agricultura familiar.



“Tivemos um avanço muito grande nessa luta e tivemos o apoio de todos os deputados na aprovação deste novo Fethab que destinará um percentual para a agricultura familiar. E o governo concordou com essa proposta”, lembrou o vice-presidente.



Na oportunidade, Botelho ratificou que todos os deputados têm liberdade e condição de trabalho igualitário, quer seja situação ou oposição e que os projetos do governo são amplamente discutidos.



Em discurso, Allan Kardec afirmou que vai trabalhar pelo turismo ecológico ambiental, principalmente para atender os municípios da Baixada Cuiabana. Também fará um trabalho junto aos municípios de Cuiabá e Várzea Grande para nos próximos quatro anos diminuir o lançamento de esgoto no rio Cuiabá, de forma a minimizar o impacto ambiental. Outra pauta de trabalho do parlamentar será a valorização dos servidores públicos.



Representante do Vale do Rio Araguaia, Daltinho destacou que a região já chegou a ter cinco representantes na Casa de Leis e que retorna ao Parlamento para atender aos anseios da população dessa região. “Terei uma posição equilibrada e vou ajudar o meu Estado com o governo instalado. O governador Pedro Taques pode contar comigo, porque sem o governador não faço nada para a minha região”.