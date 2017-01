DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos (PSDB), revelou que um acordo com o Consórcio VLT já foi fechado e as obras do modal devem ser retomadas ainda no primeiro semestre de 2017.

De acordo com o secretário, assim que o Poder Judiciário voltar do recesso, já na próxima semana, o acordo deve ser homologado. O contrato entre as empresas do consórcio e o Governo do Estado está suspenso pela Justiça Federal desde fevereiro de 2015.

O consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande é formado pelas empresas Santa Bárbara, CR Almeida, CAF Brasil Indústria e Comércio, Magna Engenharia Ltda. e Astep Engenharia Ltda.

“Na parte operacional, contratamos grandes técnicos em nível nacional. Fizemos uma grande equipe para tocar o VLT. Na parte do financiamento, está bem encaminhado junto ao Ministério das Cidades e à Caixa. Falta somente equacionar a última parte, que é a judicial. Essa parte é o governador [Pedro Taques] que está pilotando”, disse o tucano.

Wilson preferiu não revelar de quanto será o acréscimo de valores na obra.

Inicialmente, as empresas pediam R$ 1,299 bilhão para a retomada e conclusão. O Governo ofereceu R$ 715 milhões.

Até o momento, pouco mais de R$ 1 bilhão já foram investidos.

Segundo Wilson, o montante ficará dentro do que o Governo pode cumprir. De acordo com ele, será o “VLT mais barato do Brasil”.

“Não posso dizer o valor acordado por uma questão lógica: esse valor vai ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual e ainda pode sofrer alterações. Mas será o VLT mais barato do Brasil”, afirmou.

Orçada em R$ 1,477 bilhão, a obra do VLT foi iniciada em agosto de 2012 e deveria ter sido entregue em junho de 2014, antes mesmo do início dos jogos da Copa do Mundo em Cuiabá.

Entretanto, os sucessivos atrasos levaram a gestão anterior do Governo do Estado a fazer um aditivo prevendo o término para 31 de dezembro daquele ano.

Porém, as obras foram paralisadas antes deste prazo, já que o Estado não realizou os pagamentos solicitados pelo consórcio. Desde então, a gestão Pedro Taques vem travando uma batalha judicial por conta de erros encontrados nas obras e até mesmo no contrato.

No final de 2016, o juiz Ciro Arapiraca, da 1ª Vara Federal em Mato Grosso, estabeleceu um prazo de 30 dias para que haja um entendimento entre as partes. Caso contrário, o contrato será rescindido.

“Estamos muito próximos de um entendimento com o consórcio”