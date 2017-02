DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

Os municípios de Paranatinga, Rondonópolis e Juara foram os maiores beneficiados do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) de janeiro a novembro de 2016. Eles receberam até novembro do ano passado R$ 3.863 milhões, R$ 3.499 milhões e R$ 3.421 milhões, respectivamente.

Até o final do ano passado, as cidades eram administradas pelos prefeitos Vilson Pires (PRP), Alcir Paulino (PSD) e Percival Muniz (PPS).

Ao longo de 2016, o governador Pedro Taques (PSDB) investiu um total de R$ 204 milhões. Os dados foram publicados no Diário Oficial do Estado do último dia 25. O fundo é usado para pavimentação e recuperação de vias urbanas do Estado.

Segundo a assessoria da Secretaria de Fazenda (Sefaz), a distribuição do Fethab ocorre conforme o decreto número 2.416, de 02 de julho de 2014. De acordo com a medida, a cota dos Municípios é distribuída de acordo com o índice de Participação dos Municípios no Fethab (IPMF) e atualizada a cada ano pela Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM).

Os critérios estabelecidos dizem que 5% será o proporcional de recolhimento do Fethab em cada município, com relação ao recolhimento total do Estado; 5% para o proporcional a população de cada município; 30% proporcionalmente a quantidade de quilômetros de estradas municipais de cada município; 30% proporcionalmente a quantidade de quilômetros de estradas estaduais; e 30% acordo com o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).

Região de produção agrícola, Paranatinga tem pouco mais de 20 mil habitantes e não está na lista dos 20 municípios mais habitados do Estado. Juara tem pouco mais de 33 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010.

Já Cuiabá, a cidade mais populosa de Mato Grosso, é a quinta com maior número de repasses. Ao todo, Taques repassou R$ 3.276 milhões.

Menores repasses

Já a cidade que menos recebeu recursos do Fethab ao longo de 2016 foi Curvelândia, administrada à época por Eli da Farmácia (PR).

De acordo com os dados do Diário Oficial foram repassados R$ 564 mil.

Em seguida está a cidade de Arenápolis, que era administrada por Zé Mauro (PRB). Taques repassou R$ 623 mil.

Veja a lista completa: