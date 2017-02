AIRTON MARQUES

O secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), Max Russi (PSB), defendeu que seu colega de partido, Suelme Evangelista, continue à frente da Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf).

A secretaria foi oferecida pelo governador Pedro Taques (PSDB) ao PP, do ministro Blairo Maggi. A oferta foi feita de forma direta ao secretário nacional de Políticas Agrícolas, Neri Geller, que, no entanto, declinou.

“Não acredito que iremos perder a Seaf, pois o secretário Suelme está fazendo um trabalho muito bom. Neste ano, com a mudança do Fethab [Fundo Estadual de Transporte e Habitação], é uma secretaria que terá mais recursos”, afirmou.

“Não sei se o PP vai assumir ou não. Acho que a Secretaria de Agricultura Familiar é importante para qualquer partido”, completou.

Mesmo com o posicionamento de Russi, a eventual saída de Suelme da Seaf parece não ser um problema para o PSB.

O próprio secretário já afirmou que não está habituando com o poder e pronto para atender as vontades de Taques.

“Não há nenhum tipo de tratamento desleal por parte de Taques. Meu partido já havia me falado sobre essa possibilidade de um rearranjo político no ano passado”, afirmou ao MidiaNews.

“O governador está traçando uma estratégia importante para o nosso grupo político, que é muito maior que uma vontade de continuar trabalhando. Encarei com a maior naturalidade possível”, completou.

Espaço do partido

Max, que se licenciou da Assembleia Legislativa para assumir a Setas, ainda avaliou como satisfatório o espaço aberto ao partido na equipe de governo de Taques.

Ele, no entanto, amenizou que nem todas as nomeações feitas pelo governador são de filiados da sigla, mas, apenas, pessoas ligadas ao ex-prefeito Mauro Mendes (PSB).

“O PSB é um partido que está com o governador desde 2010. Tem sido parceiro e ajudou a construir esse grande projeto. Algumas indicações são do partido e outras não. Tem alguns nomes que estão indo para o Governo, pois são pessoas políticas e técnicas, que desempenharam um bom trabalho frente à Prefeitura de Cuiabá”, declarou.

“É um processo de pessoas que saíram da gestão municipal e, por ter se destacado, foram chamadas para fazer parte da gestão estadual”, afirmou.

Por fim, Russi disse que é natural o movimento de os partidos da base aliada buscarem maior espaço dentro do Governo do Estado, uma vez que esperaram dois anos para que Taques começasse este processo de "politização" do staff.

“É natural que os partidos estejam cobrando espaço. Todo mundo quer ajudar. Não importa se é técnico ou político, mas que vá para uma secretaria e faça um bom trabalho, atendendo a população dignamente”, disse.

