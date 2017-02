CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Mauro Savi (PSB) disse ver com naturalidade o pedido de partidos da base aliada do governador Pedro Taques (PSDB) por mais espaço no secretariado tucano.

Nos últimos dias, partidos como o PSB, PSD e PSDB têm intensificado a “disputa” para comandar algumas secretarias. A “bola da vez”, por enquanto, é a Secretaria de Meio Ambiente (Sema), já que o secretário Carlos Fávaro (PSD) afirmou que deve deixar a pasta a partir de março.

Agora, a questão de pedir, vai ser todo dia, talvez hoje a Sema, amanhã nós vamos para a Sinfra, depois para Saúde, vamos pedindo

Enquanto o PSD tenta continuar a frente da secretaria com um novo nome, membros do PSB afirmam já ter recebido a garantia do governador de que seriam eles os responsáveis pela indicação. O PSDB, por sua vez, também estaria pleiteando a pasta.

“Em qualquer lugar na política, todo mundo quer mais. Nós temos um pedido, o partido conversou com o governador no final do ano e o Governo sinalizou que poderia conversar sobre a Sema. Achamos um nome, colocamos à disposição dele, ele pediu até março”, disse Savi.

“O PSD entrou na jogada, respeitamos a posição e vai ser sempre assim, cada partido procura sempre um espaço melhor ou maior, isso é automático”, afirmou o deputado, em entrevista à Rádio Capital FM, na manhã desta quarta-feira (1º).

Savi afirmou que todos os membros da base tem a consciência de que caberá ao governador a decisão final sobre qualquer indicação.

Ainda assim, ele reiterou que a “pressão” dos aliados é natural e sempre vai ocorrer.

“Quem decide, quem tem a caneta é o governador. Ele sabe as composições que tem que fazer, tem aí vários partidos na composição, seja o PP, PSB, PSD ou o próprio PSDB, que também tem pressão em cima disso, para ter mais espaço”, disse.

“Respeitamos isso. Agora, a questão de pedir, vai ser todo dia, talvez hoje a Sema, amanhã nós vamos para a Sinfra, depois para Saúde, vamos pedindo. Agora, quem tem que saber o que pode dar ou que não pode dar é o governador”, completou o deputado.

Acomodação

Atualmente o PSB comanda três secretarias no primeiro escalão de Taques: a de Assistência Social, com o deputado Max Russi; a de Agricultura, com Suelme Evangelista; e a de Esporte, com o ex-vereador Leonardo Oliveira.

Mesmo com o pedido para ampliar a participação no staff de Taques, o deputado Mauro Savi negou qualquer tipo de insatisfação por parte do partido.

“Não é questão de insatisfação. O governador usou algumas pessoas, muito sabiamente, que pertenciam a estrutura da prefeitura de Cuiabá, na gestão Mauro Mendes. Ele chamou pessoas que, quer queira, quer não, são do partido e tem ajudado a abrir mais espaço”, disse.

“Agora, acho que ele tem que reunir todos os partidos no começo deste ano, definir as questões, tomar posições e nós temos que aceitar. O que nós queremos é que o Governo vá bem, que o Estado vá bem, até porque somos um grupo. Não dá para ficar brigando por espaço e esquecer de trabalhar. Temos que colocar as pessoas lá para trabalhar”, concluiu.