DA FOLHAPRESS



O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) vai disputar a presidência da Câmara nesta quinta-feira (2).



O candidato, que vinha negando que disputaria a vaga, registrou sua candidatura na noite desta quarta-feira (1º).



Com chances praticamente nulas de vencer, Bolsonaro quer aproveitar os holofotes da sessão de votação de olho nas eleições presidenciais de 2018.



Conhecido pelas questões polêmicas em que se envolve, ele defende a ditadura militar e é antigo adversário da esquerda.



No ano passado, o Conselho de Ética da Câmara decidiu por 11 votos a 1 arquivar a representação que pedia a cassação do mandato de Bolsonaro por ele ter defendido em plenário a memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais símbolos da repressão durante a ditadura militar.



Em abril, ao votar a favor do processo de impeachment de Dilma Rousseff, Bolsonaro elogiou a memória do coronel, morto em 2015.



Bolsonaro vai enfrentar o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Jovair Arantes (PTB-GO), Luiza Erundina (PSOL-SP), Julio Delgado (PSB-MG) e André Figueiredo (PDT-CE).



Rogério Rosso (PSD-DF) desistiu da disputa nesta noite.