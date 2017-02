CAMILA RIBEIRO E AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

O presidente da Câmara de Vereadores, Justino Malheiros (PV), afirmou que a Casa não abrirá mão de fiscalizar as ações do Poder Executivo do Município, em que pese a base de sustentação do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) ser maioria na Câmara.

“Vamos fazer o papel do Legislativo que é a fiscalização do Poder Executivo. Não vamos abrir mão dessa prerrogativa”, disse Malheiros, na manhã desta quinta-feira (2), durante a sessão de abertura dos trabalhos da 19ª Legislatura.

Ser da base de sustentação do prefeito não quer dizer que você seja subserviente

“Ser da base de sustentação do prefeito não quer dizer que você seja subserviente. O compromisso do vereador não é com a Prefeitura, o compromisso é com a população e com os eleitores que nos conduziram a esta Casa. Então, essa independência é natural”, afirmou.

Ainda assim, o presidente afirmou que os vereadores, pelo menos neste primeiro momento, irão atuar de forma harmoniosa com o Alencastro.

“O relacionamento com a Prefeitura será de independência entre os Poderes, mas com extrema harmonia, neste momento. Sempre tenho dito que os projetos que forem bons para Cuiabá, nós vamos estar ao lado do prefeito e vamos também fazer o papel do Legislativo, que é a fiscalização”, disse.

“Vamos agir com extrema harmonia, mas sabendo que a sociedade está sempre em primeiro lugar”.

Ainda durante a abertura dos trabalhos, Malheiros afirmou que sua gestão será voltada para aproximar a população do Poder Legislativo.

“Estamos bem intencionados para que a gente possa fazer uma gestão de forma diferente. Vamos trazer a sociedade para próximo da Câmara, realizaremos audiências públicas, faremos as discussões de projetos que realmente são de necessidade da sociedade”, disse.

“A Câmara está um pouco distante do povo. Faremos uma gestão de transparência e com mais proximidade com a população cuiabana”, completou.

