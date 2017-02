O vereador Chico 2000: “Vou morrer com essa afirmação [de que é inocente]"

No início dos trabalhos da 19º Legislatura, nesta quinta-feira (02), o vereador Chico 2000 (PR) voltou a defender sua inocência da acusação de estuprar a enteada de 11 anos, durante uma festa em sua residência, em Cuiabá.

“Vou morrer com essa afirmação [de que é inocente]. Estou há 25 anos na vida pública, já participei de mais de 12 campanhas, já entrei em mais de 90% das casas da minha região. Meu passado está aí para que vocês apurem e me julguem. Mas não me condenem sumariamente", afirmou.

"Se estivesse defendendo meu patrimônio financeiro, defenderia de forma normal porque poderia ganhar novamente. Mas vou até o inferno para defender a minha honra”, completou.

Segundo Chico 2000, as acusações prejudicam o seu trabalho como parlamentar.

Ele, entretanto, disse não temer um procedimento de investigação da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, mas ressaltou que irá cobrar o direito a ampla defesa.

“A Câmara tem total liberdade para conduzir da forma que a eles interessarem. No entanto, quero ter garantido meu direito de defesa. Não vou aceitar, não vou admitir, até pela minha história de vida, até pelos 30 anos que estou em Cuiabá, ser condenado sumariamente sem direito a defesa”, disse.

Indiciamento

Na última quarta-feira (1º), o delegado Daniel Valente, que assumiu a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente (Deddica), informou que irá indiciar o vereador por crime de estupro de vulnerável.

O vereador, no entanto, disse não ter conhecimento da medida e que ainda não foi chamado para prestar esclarecimentos.

“As informações que tenho a respeito do inquérito são informações que chegam a mim por intermédio da imprensa. Nunca fui chamado. O delegado nunca me ouviu. Portanto, se alguém tem alguma coisa para falar a respeito do assunto, esse alguém é ele [o delegado], não sou eu. Não posso falar daquilo que não conheço”, afirmou.

O caso

Conforme a menina, o caso teria ocorrido no dia 13 de outubro, durante uma festa em comemoração ao aniversário da mãe dela na casa do vereador.

No boletim de ocorrência, ela contou que o parlamentar teria pedido para que ela sentasse em seu colo e passado a mão em seus seios e barriga. Em outra ocasião, contou a menor, ele quase teria tocado em seu órgão genital.

A menina disse que preferiu não comentar o caso para a mãe na ocasião porque não queria estragar a festa de aniversário dela.

“Todavia, narra que hoje 26.11.2016 teve uma discussão com Chico e mãe, e enviou um pedido de socorro para a tia paterna. Informa que nesse tempo a vítima foi para a casa de uma amiga que mora perto da sua casa, e a tia a buscou lá”, diz trecho do boletim de ocorrência.

A mãe da menina perdeu sua guarda no dia 7 de dezembro, em decorrência de um pedido do Ministério Público Estadual (MPE), acatado pela juíza da Vara de Infância e Juventude da Capital, Gleide Bispo Santos.

Chico 2000, por sua vez, negou o crime e afirmou que a enteada é “problemática” e arquitetou a situação para justificar o seu mau comportamento no colégio.

“O que eu posso dizer é que esse é o maior absurdo que pode estar acontecendo comigo. Estou com 61 anos de idade, tenho duas filhas, netos, sempre primei pelo respeito. Quem me conhece sabe o meu comportamento. Sempre procurei ser muito correto, tanto na Câmara Municipal, como na minha vida pessoal. Basta olhar o meu passado para saber se o que está acontecendo é verdade ou é uma baita de uma covardia”, pontuou, chorando.

