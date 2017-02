DA REDACÃO



A Câmara de Cuiabá alterou o artigo 1º da Lei nº 5.653 e estabeleceu que, a partir de agora, o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) receberá mensalmente R$ 25 mil de verba indenizatória.

Seu vice Niuan Ribeiro (PTB) também receberá R$ 15 mil de verba. Juntos, os valores somam R$ 480 mil por ano - ou R$ 1,92 milhão durante os quatro anos de gestão.

A alteração na lei para beneficiar o prefeito e o vice foi promulgada pelo presidente da Câmara de Cuiabá, Justino Malheiros, no último dia 20 de janeiro.

"O artigo 1º da Lei nº 5.653, de 03 de abril de 2013 e o parágrafo único, passam a vigorar com a seguinte redação: Ficam instituídas as verbas de natureza indenizatória ao Prefeito Municipal, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e ao Vice-Prefeito no valor de 60 % (sessenta por cento) sobre a verba indenizatória destinada ao Prefeito, para atender as despesas decorrentes do exercício do cargo", diz a nova redação.

Passagem e alimentação

"As verbas de que trata o caput serão pagas mensalmente ao Prefeito e ao Vice-Prefeito em efetivo exercício das suas atividades no cargo”.

Os valores serão liberados após a comprovação dos gastos. Podem ser indenizadas despesas com combustível, manutenção de veículos, locação e fretamento de veículos, serviços de consultoria, material de expediente, passagens, hospedagem e alimentação, entre outros.