O presidente do PSDB, Nilson Leitão, disse que críticas de senador são "vazias"

CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O presidente do PSDB em Mato Grosso, deputado federal Nilson Leitão, afirmou que o senador Wellington Fagundes (PR) está tão acostumado a ser um político de situação que, agora que está do outro lado, só consegue fazer críticas “vazias”.

“O senador Wellington, na verdade, tem uma dificuldade de ser oposição. Ele nunca foi oposição na vida. Ele sempre foi Governo, independente de sigla partidária. Agora está treinando para ser oposição”, disse Leitão.

“O Wellington viveu no Governo anterior de forma muito forte, inclusive mandando em secretarias. Acho que as críticas dele são muito vazias”, afirmou o deputado.

O Wellington viveu no Governo anterior de forma muito forte, inclusive mandando em secretarias. Acho que as críticas dele são muito vazias

As declarações do deputado são relativas a alguns posicionamentos do senador Wellington Fagundes, que disse falar gestão ao Poder Executivo.

Segundos Fagundes, o Executivo precisa sair da “inércia”, já que, na avaliação dele, “há uma sintomatologia muito clara de que a vaca está dentro do brejo”.

Para o deputado Nilson Leitão, o senador está procurando temas já como uma forma de antecipar o debate da disputa eleitoral de 2018. Mesmo porque, Fagundes é um dos nomes cotados pela oposição para enfrentar o governador Pedro Taques (PSDB), que deve sair à reeleição.

“É papel dele querer achar um mote para chamar atenção. Ele está levantando temas, justamente para abrir o debate e, quem sabe, discutir 2018 antes do tempo”, disse o deputado.

“E é isso quem tem que discutir 2018 é a oposição. O Governo tem que fazer o que está fazendo. Trabalhando, lançando obras. Acho que a maior resposta do Governo para as críticas é o trabalho e os resultados desse trabalho. Vamos responder aquilo que de fato merece resposta. O que não merece, nós vamos manter a relação de amizade, respeitando o senador. Mas não é preciso responder tudo o que ele fala, porque nem tudo que ele fala é tão importante assim”, concluiu.

Leia mais sobre o assunto:

Secretário pede que senador trabalhe e pare com “discurso vazio”

Taques chama senador de "aventureiro" e critica proposta para PS

“A turma de senador mamou nas tetas do Governo”, rebate Fávaro

Senador Wellington cita "inércia" e aponta falta de gestão