Na ação, porém, a legenda alega que o posto não integra a direção da Câmara e serve somente para substituir eventualmente o titular, no caso de falta.

Por isso, pede que o STF obrigue a Casa a dar um lugar entre as sete vagas de titulares (presidente, dois vices e quatro secretários), por respeito ao “princípio democrático”.

“Na medida em que a Constituição Federal elegeu o pluralismo político como fundamento do Estado brasileiro, cuja maior expressão é o amplo direito de representatividade, de modo a dar voz também às minorias políticas, vulnerada restará a própria Constituição da República e esvaziada ficará a garantia legal de participação das minorias, se não se assegurar na distribuição dos cargos titulares da Mesa Diretiva da Câmara Federal, a representação da Minoria”, diz o mandado de segurança.

A ação foi protocolada ainda na noite desta quarta (1º), antes da eleição para a Mesa Diretora, e foi encaminhada para relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.

A escolha dos integrantes da Mesa Diretora, à exceção do presidente, leva em conta o tamanho das bancadas e dos blocos partidários da Casa. Pela regra, as bancadas ou blocos com maior número de parlamentares têm preferência nas indicações.