DA REDAÇÃO



A deputada estadual Janaina Riva (PMDB) defendeu que o novo presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (PSB), não repita os "mesmos erros" da gestão do deputado Guilherme Maluf (PSDB).

Segundo ela, a nova Mesa Diretora deve focar em não trazer desgastes ao Legislativo.

“Acho que o Botelho, mais do que nunca, tem que aprender com todas as situações negativas da Mesa Diretora passada. Existem coisas que não podem se repetir. Foi por isso que fiz um pedido a ele de que não faça nomeação do Elias Santos”, disse a deputada referindo-se à nomeação do irmão do deputado licenciado Wilson Santos (PSDB).

O Botelho tem que aprender com todas as situações negativas da Mesa Diretora passada. Existem coisas que não podem se repetir

Para a deputada, a Assembleia não pode, por exemplo, ficar com dinheiro sobrando em caixa. Nos bastidores, a informação é de que ao menos R$ 100 milhões estariam na conta do Legislativo.

“Se a Assembleia fechou com R$ 100 milhões em caixa, quer dizer que está sobrando gordura para queimar. E um grande exemplo que o Botelho daria é que se fizesse uma grande devolução para investimentos na Saúde, por exemplo”, afirmou.

“Fazer uma Assembleia mais enxuta de verdade, e não uma Assembleia enxuta só para a imprensa ver. Acho que isso tem que ser a realidade do Legislativo. Ele tem que se adaptar a esse momento de crise que vive o País, dando sua parcela de contribuição”, disse.

"Postura firme"

Apesar das sugestões, a líder da bancada de oposição se disse animada com a nova Mesa Diretora. Segundo ela, Botelho é conhecido por ter uma “postura firme” e que isso deverá fazer a diferença na relação com o governador Pedro Taques (PSDB).

Maluf chegou a ser criticado diversas vezes por ter, supostamente, uma postura amena em relação ao Palácio Paiaguás.

“Dá um ânimo novo e uma expectativa de que as coisas possam melhorar ainda mais no Legislativo. O Botelho tem uma postura independente, é um homem extremamente forte, é conhecido por ter uma postura firme. E acho que isso vai fazer a diferença aqui na Assembleia, principalmente na relação com o Governo”, completou.