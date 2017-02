CAMILA RIBEIRO E VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

O vice-governador Carlos Fávaro (PSD) afirmou que continuará respondendo pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). Ele chegou a anunciar que deixaria a Pasta a partir de março, o que gerou uma disputa entre aliados do Governo.

Dirigentes e deputados do PSD e do PSB deram várias declarações na imprensa pleiteando o comando da secretaria. O governador Pedro Taques (PSDB), no entanto, pediu para que o secretário continuasse à frente da Sema, colocando fim à “briga” na base governista.

“A questão da permanência na Sema foi uma tratativa feita entre eu e o governador. Ele pediu que eu continue na Sema. Vou ficar e eu e o governador é que decidimos até quando”, disse Fávaro, na tarde desta sexta-feira (3), durante evento realizado na UFMT.

O vice-governador comanda a Pasta de Meio Ambiente desde abril do ano passado, quando substituiu a promotora Ana Luiza Peterline.

Segundo ele, o papel de secretário é uma das missões designadas pelo governador.

“A Vice-Governadoria tem a incumbência constitucional de substituir o governador quando ele se ausenta do Estado, é responsável em fazer as relações institucionais com a sociedade civil organizada, pelo atendimento com deputados, prefeitos, além de cumprir missões que o governador pede”, disse.

“A Sema é uma missão que estou cumprindo dentro do nosso Governo. Eu e ele conversamos e esse assunto fica acima das questões partidárias. Os trabalhos vêm dando resultados e missão dada é missão cumprida. Vou continuar e esse assunto fica sendo tratado entre eu e o governador Pedro Taques”, afirmou.

Ainda de acordo com Fávaro, a ideia é que ele dê continuidade ao projeto de reformulação da Sema, o que incluiu o melhoramento de procedimentos da Pasta.

“Racha”

Carlos Fávaro afirmou que não acredita que sua permanência provocará algum tipo de “racha” na base governista.

“Não acredito nisso, pois essa questão esta acima dos partidos políticos. O PSB, por exemplo, está bastante contemplado na nossa administração, o que é legítimo, pois é um partido forte da base aliada”, disse.

“O PSB tem gente competente para nos ajudar. Vai poder ajudar também na Sema com sugestões, assim como o PSD, o PSDB, o DEM. Mas a instituição Sema é muito importante para ficar dividindo politicamente”, afirmou.