DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Dilmar Dal’Bosco (DEM), defendeu o fim das disputas partidárias por espaços na gestão do governador Pedro Taques (PSDB), em especial os que são feitos por meio da imprensa.

Em conversa com jornalistas, nesta semana, Dilmar disse que pediu que o governador reúna os líderes de partidos de sua base de modo a dar fim aos atritos.

A declaração é em resposta às disputas entre PSD e PSB por mais espaço no Governo tucano.

“Cada partido busca o seu espaço, cada um tenta agregar e deixar seu grupo em evidência. Agora, temos que pensar em Mato Grosso. Saber que o Pedro Taques não é governador do PSDB, do PSB, PSD ou DEM. É governador do Estado de Mato Grosso. Ele é governador do Estado, não governador de partidos”, disse.

Essa é uma discussão que tem que ser feita em casa, não na imprensa ou em comentários

“Além disso, essa é uma discussão que tem que ser feita em casa, não na imprensa ou em comentários. Tem que ser trazido para dentro de casa, com toda base aliada, para que a gente comtemple o Governo do Estado. Temos que trazer para dentro, para que a discussão seja sanada e estancar esses comentários”, afirmou.

Para o parlamentar, seria injusto que partidos pleiteiem mais espaços que outros. Entretanto, ele evitou citar as siglas.

Dilmar defendeu que os aliados do governador foquem em ajudar o Estado a superar a crise econômica que passa o País.

“Todo mundo faz parte da base do Governo, os partidos foram importantes para a eleição do Taques. Não podemos ter um partido A ou B que avance mais dentro do governo, tem que ter o equilíbrio. Por isso disse ao governador que temos que reunir os presidentes de partidos e aliados para deliberar isso”, disse.

“O que não pode é todo mundo querer exigir espaço, temos que entender que vivemos um momento difícil economicamente. Temos que fazer parte do Governo de forma partilhada, de forma que todos possam comtemplar e estar presente no Governo. Não alguns avançar o sinal”, afirmou.

Leia também:

PSD não vai abrir mão da Sema, afirma Gilmar Fabris

“Defendo que Fávaro fique, mas quem decide é ele”, diz Taques