DA REDAÇÃO



O primeiro secretário da Câmara Municipal, vereador Dilemário Alencar (Pros), defendeu a decisão do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) em não conceder aumento na tarifa do transporte coletivo neste ano.

Para ele, o aumento da tarifa seria "um duro golpe" em quem já sofre "arrocho salarial".

“Caso o prefeito permitisse aumentar a tarifa de ônibus de R$ 3,60 para o valor de R$ 4,13, como reivindicado pelos empresários do setor, seria um duro golpe na classe trabalhadora que vem sofrendo com o arrocho salarial e desemprego devido ao adverso momento econômico que o Brasil atravessa”, disse.

Dilemário ressaltou que Cuiabá tem uma das tarifas de ônibus mais caras entre as capitais brasileiras, mas que é ofertado à população veículos velhos, sem ar condicionado e em desrespeito com idosos e cadeirantes.

“Além de congelar a tarifa de ônibus este ano, é necessário que seja feita uma licitação para o sistema de transporte coletivo. Vou defender que a prefeitura faça a licitação o mais urgente possível, com regras claras para que novas empresas prestem serviços de qualidade, pois quase 300 mil pessoas têm o ônibus urbano como único meio de locomoção”, afirmou.

Em 2013, o vereador Dilemário Alencar denunciou as empresas de ônibus ao Ministério Público por inserirem despesas não existentes na planilha do cálculo tarifário, a exemplo de salários de cobradores que não mais trabalhavam no sistema.

Em dezembro daquele ano, o MP realizou uma auditoria na planilha do cálculo tarifário e confirmou a denúncia do vereador, determinando a redução na passagem de R$ 2,95 para o valor de R$ 2,60.