O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, defendeu uma “harmonia” na relação entre o Executivo e a Assembleia Legislativa. Para ele, isso não significa subserviência às vontades do Palácio Alencastro.

“Harmonia não significa subserviência. A independência está sendo mantida. E os Poderes de Mato Grosso estão sendo representados por homens de seu tempo e que estão atentos ao momento histórico que passa o Estado”, afirmou.

A declaração pode ser vista como uma resposta à oposição, que criticou a atuação do deputado Guilherme Maluf (PSDB) à frente da Mesa Diretora.

Para o secretário, a forma como os parlamentares da atual legislatura atuam conquistou o “respeito da sociedade”.

Se aprovarmos ou não um projeto de lei, precisamos saber da repercussão disso no futuro

“Se aprovarmos ou não um projeto de lei, precisamos saber da repercussão disso no futuro. As vaias e os aplausos são vicissitudes do momento. Com sua independência, esse Parlamento conquistou o respeito da sociedade”, disse.

Ele citou que, ao longo dos últimos dois anos, mais de 160 projetos de lei foram enviados ao Legislativo, sendo quase 100 aprovados.

“Essa parceria que precisamos ter com os Poderes e órgãos não em prol do Executivo, mas sim em prol daqueles que mais precisam, que é o cidadão de Mato Grosso. Não há sustentação em nosso regime democrático sem essa união, esta unidade entre os Poderes”, afirmou.

