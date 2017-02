CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O deputado federal Adilton Sachetti (PSB) foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada da próstata, na tarde da última sexta-feira (3).

A cirurgia foi realizada no hospital São José, em São Paulo. De acordo com sua assessoria, Sachetti "já está no quarto e se recuperando como o esperado"

Em entrevista recente ao MidiaNews, Sachetti explicou que exames de rotina detectaram um tumor na próstata e uma biopsia constatou que era maligno.

Na ocasião, ele disse estar muito tranquilo quanto ao procedimento, já que ele vem monitorando sua saúde há algum tempo.

“Há tempos que detectamos uma disfunção na próstata, mas estava monitorada. Quando houve uma alteração significativa, o médico encaminhou para aprofundar os exames”, disse o deputado.

Ainda segundo ele, após a biópsia ter constato que o tumor era maligno e de grau médio, a equipe médica afirmou que a melhor opção seria extirpar toda a próstata.

De acordo com informações da assessoria do parlamentar, ainda na tarde de ontem, ele foi transferido para o quarto e se recupera conforme o esperado.

Como a recuperação é rápida, o deputado não se licenciou da Câmara.

