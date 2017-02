DA REDAÇÃO



O governador Pedro Taques apresentou, nesta sexta-feira (03.02), no Fórum dos Governadores do Brasil Central, em Goiânia (GO), a proposta de criação de um selo de qualidade para os produtos produzidos da região. A ideia, segundo Taques, é garantir também que os produtos da região respeitem as leis ambientais e trabalhistas.

A inspiração vem do Instituto de Carnes de Mato Grosso (Imac), que já comercializa carne para o exterior com a certificação de qualidade.

Com a ideia aprovada por outros governadores que participam do Consórcio Interestadual do Brasil Central, a ideia é inserir uma marca dos produtos produzidos nesta região. Taques defende que esses produtos tenham uma rastreabilidade, que sejam produzidos com respeito às leis ambientais e sem trabalho escravo.

Queremos conquistar o comércio internacional, e o consumidor internacional tem essa preocupação com o componente de sustentabilidade social

“Em Mato Grosso, nós temos o Imac para a certificação da proteína animal. Existem apenas cinco institutos como este no mundo. Essa experiência é desenvolvida com possibilidade de ampliar a certificação para outros produtos”, disse.

O governador ressaltou que a certificação garante uma marca ao produto e, consequentemente, agrega valor à produção local.

“Hoje, além da qualidade intrínseca do produto, queremos conquistar o comércio internacional, e o consumidor internacional tem essa preocupação com o componente de sustentabilidade social. Se o produto for feito com toda a tecnologia de preservação tem um ‘plus’ neste valor final”, exemplificou.

Consolidação do Consórcio

Instituído em 2015, o Consórcio Brasil Central passa por um momento de consolidação das ações. Conforme o presidente do Consórcio, que é governador de Goiás, Marconi Perillo, atualmente o bloco tem R$ 10 milhões para investimentos nas ações para os estados e mais R$ 12 milhões serão esperados para este ano. Os projetos prioritários do Brasil Central serão debatidos em Cuiabá, em reunião que ocorrerá em meados de março de 2017.

Neste primeiro encontro do ano, Perillo mostrou aos demais governadores o programa Goiás Mais Competitivo, voltado para atração de investimentos no estado. Os governadores também conheceram o programa Brasil Digital, do Plano de Infraestrutura Integrada Roland Berger, e um projeto piloto de rastreamento do rebanho. O governador acrescentou ainda que o momento é de entrega concreta de produtos para a população.

Segundo Marconi Perillo, uma consultoria será contratada pelo Consórcio para desenvolver uma estratégia comum de exportações. “Avançamos também na questão do negócio comum, mas ainda não há uma definição final sobre o tema. Entretanto, entendemos que este mercado comum deve levar em consideração a questão sanitária animal e vegetal, incentivos fiscais e questões tributárias”, afirmou.

Ministro das Cidades

A primeira reunião do ano contou com a presença do ministro das Cidades, Bruno Araújo, que elogiou o formato do Brasil Central. Ele ressaltou que a formação do Consórcio mostra a pressa dos governadores com reformas que o País precisa.

O ministro também pediu aos governadores atenção especial ao programa Cartão Reforma do Governo Federal, que vai distribuir mais de R$ 500 milhões para pequenas reformas. Bruno Araújo pediu apoio na realização de mutirões e no chamamento das famílias que podem receber o benefício.

Além de Perillo e Taques, também participaram da primeira reunião os governadores Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul), Marcelo Miranda (Tocantins), Rodrigo Rollemberg (Distrito Federal), Confúcio Moura (Rondônia) e o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão.