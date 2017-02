O vereador por Várzea Grande, Ademar Jajah e o seu irmão, o deputado estadual Jajah Neves, ambos do PSDB, serão interrogados pelo juiz eleitoral Carlos José Rondon Luiz, na segunda-feira (6), na açao de investigaçao judicial eleitoral (AIJE) proposta pelo primeiro suplente do PSDB na Câmara Municipal, Joaquim Antunes de Souza.

A ação de investigaçao judicial eleitoral formulada pelo advogado Lenine Póvoas acusa Ademar Neves, dentre outras irregularidades, de fraude eleitoral.



Isso porque, enquanto candidato a vereador em Várzea Grande, Ademar utilizou em seu material de campanha a imagem do seu irmão, o apresentador de TV e deputado Jajah. Na campanha, Ademar Neves se apresentava como “Ademar Jajah”, numa clara associação ao seu irmão.

A troca de imagens foi feita em santinhos espalhados no dia 2 de outubro, data da eleição, nas escolas municipais que abrigavam seções eleitorais. O material ainda circulou nos bairros de Várzea Grande nas semanas que antecederam a votação.

“Ali é um fato que origina várias questões. Primeiro, propaganda irregular, o que já motivou uma ação do Ministério Público Eleitoral. Segundo, fraude e abuso de poder nos veículos de comunicação. Isso será apurável por meio de uma ação de investigação eleitoral conforme propusemos”, explicou o jurista.

Uma das teses do advogado Lenine Póvoas é que está configurado o abuso de poder econômico. Com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estipulou que a campanha a vereador em Várzea Grande tinha o teto de R$ 82 mil diante do novo formato de os candidatos receberem apenas doaçoes de pessoas físicas.

A campanha de Ademar Neves registrou gastos de R$ 104 mil, conforme planilha de gastos entregue a Justiça Eleitoral.