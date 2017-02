JACQUES GOSH E ALEXANDRA LOPES

DO RDNEWS

As discussões no PT para 2018 só começam em junho, mas o partido já tem o ex-vereador Lúdio Cabral, o deputado federal Ságuas Moraes e o ex-deputado estadual Alexandre César como os possíveis nomes para disputar o Governo do Estado ou Senado.

O deputado estadual Allan Kardec (PT) considera Lúdio um bom nome, tendo em vista que em 2014, quando Pedro Taques (PSDB) saiu vitorioso, o petista conseguiu o segundo lugar com 472.507 votos, sendo derrotado ainda no primeiro turno.

“O companheiro Lúdio é um nome sempre posto nas discussões. Ele teve mais de 400 mil votos na disputa ao governo em 2014, é um nome que nós temos tomado cuidado no sentindo de deixá-lo à vontade para uma próxima disputa, seja ela na Assembleia, seja na Câmara dos Deputados, no Senado ou até mesmo no Governo”, disse Allan Kardec.

Ságuas Moraes, que está no segundo mandato de deputado federal e Alexandre César, que já saiu candidato a governador em 2002, disputariam, possivelmente uma cadeira no Senado.

Entretanto, a candidatura a Governo do Estado não está descartada.

Nesta linha, Allan Kardec comenta que o quadro para majoritária do PT poderá ser em uma composição maior ou menor, como foi no pleito municipal, somente com PDT e PC do B, lançando Julier Sebastião (PDT) com Jusci Ribeiro (PT) para vice, quando alcançou a quarta colocação.

Para 2018, o PT almeja, ainda, conseguir aliança com o PSOL. “Talvez até trazendo o PSol para a discussão. Acho que a gente teria condições de colocar nomes à disposição. Desta forma, a população teria mais uma opção. De repente, nós teríamos aí uma grande oportunidade em fazer uma união de forças entre partidos mais progressistas, como PT, PDT, PC do B e o próprio PSol”, completou.

Contudo, o PSOL em Mato Grosso não costuma fazer alianças partidárias. Esta é posição defendida pelo Procurador Mauro. O dirigente da sigla, que já concorreu a prefeito de Cuiabá, governador, senador e deputado federal, adota postura sectária e não aceita nenhum acordo com outras agremiações, independente do campo ideológico.

“Isso é ruim. Em um estado democrático, você não disputa sozinho. As forças de coalizão precisam se aproximar. Então, a gente tem que entender quais são os partidos que se aproximam ideologicamente e quais estão mais afastados. A gente quer viabilizar à população mais opções”, finalizou Allan Kardec.