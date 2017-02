SECOM CUIABÁ



O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro garantiu, na sexta-feira (3), que 929 servidores efetivos da rede municipal de ensino vão poder usufruir da licença prêmio ainda neste ano de 2017. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Educação (SME), este é o quantitativo de profissionais da rede que estão aptos para pleitear o direito.

Durante o anúncio, Emanuel foi ovacionado por uma platéia de mais de 250 educadores que acompanhavam a Aula Inaugural de início do ano letivo de 2017, no Hotel Fazenda Mato Grosso.

Segundo Emanuel, a Educação não será atingida pelo decreto, editado no dia 2 de janeiro, que prevê a suspensão, não do direito, mas do desfrute dessas licenças-prêmio. Ele garantiu que vai publicar, na semana que vem, outra determinação para tirar a Educação daquele decreto.

"Fui eleito, porque tive voto maciço do servidor público. Sou um servidor no comando do Alencastro, jamais vou frustrar os servidores públicos. Foi necessário baixar o decreto naquele momento para a gente analisar melhor o impacto financeiro e por causa da crise que se avizinha. Mas passado um mês de gestão vamos aparar as arestas", afirmou.

Além disso, o prefeito anunciou diversas outras ações em prol dos servidores. Uma delas é o pagamento do salário em dia, em todo último dia útil do mês, durante os quatro anos de gestão. Ele anunciou ainda que neste mês de fevereiro, a folha será paga no dia 24, véspera do feriado de Carnaval. "Para que os servidores possam curtir o carnaval com dinheiro no bolso", frisou.

Outra garantia dada pelo prefeito é o pagamento da recomposição geral anual das perdas inflacionárias no salário dos servidores (RGA). "Foi o RGA que me projetou para esta candidatura a prefeito. Então tenho esse compromisso. Essa recomposição não é aumento de salário, é recomposição da perda de poder aquisitivo dos servidores devido à inflação. Esse é um direito constitucional", afirmou.