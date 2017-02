CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP) afirmou que seu partido não deverá participar do Governo Pedro Taques (PSDB).

Recentemente, o chefe do Executivo estadual tentou uma aproximação com a sigla e convidou o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Neri Geller (PP), para assumir uma Pasta em seu Governo. O convite, no entanto, foi recusado.

“A decisão de ir para o Governo não me parece uma decisão que o partido queira fazer. Talvez algumas pessoas queiram, desejam, mas o partido como um todo não tem esse rumo a tomar. Pelo que tenho conversado com as lideranças, é esse caminho que a gente vai seguir: ficar fora da base”, disse Maggi, em entrevista à Rádio Capital FM.

“O fato é que o PP não está no Governo, não deverá estar no Governo”, afirmou o ministro.

Maggi pontuou também que o partido sequer teria motivos para integrar a base de sustentação do Executivo, já que não possui representante na Assembleia Legislativa.

“O PP não tem deputado na Assembleia, portanto não pode dar nenhum voto ao Governo. Então, se não temos parlamentares, não há porque compormos o Governo oficialmente”, afirmou.

De qualquer forma, o ministro disse que a sigla está à disposição de Taques para auxiliá-lo naquilo que for favorável ao Estado.

“Não compomos o Governo e não deveremos compor o Governo, porém temos compromisso com o povo mato-grossense em fazer com que as coisas funcionem e andem com agilidade. Não vamos nunca, jamais, fazer ou participar de qualquer ato que venha atrapalhar a economia ou a população do Estado”, afirmou.

Eleições 2018

O ministro afirmou que a decisão do partido em ficar fora do Governo Taques nada tem a ver com questões políticas, tampouco com a disputa eleitoral de 2018.

Nos bastidores, contudo, as informações dão conta de que Taques buscaria uma aproximação com o partido para caminhar junto ao PP em uma eventual reeleição ao Governo.

“As questões políticas são muito claras: uma coisa é ajudar a governar e nós ajudaremos independente de estar no Governo ou não. Isso é um ponto definitivo e que fique bem marcado”, disse.

“Com relação a próximas eleições, sempre há a possibilidade de várias alianças a serem feitas, mas isso vai ser discutido no momento correto”, concluiu.