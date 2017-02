O governador Pedro Taques (PSDB): reunião no Palácio Paiaguás com secretariado

DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) reuniu, na segunda-feira (06), todo seu secretariado no Palácio Paiaguás, em um encontro que durou cinco horas, e cobrou que cada um apresente um cronograma de metas a serem cumpridas até o final de 2018.

Foi a primeira reunião com os novos nomes de seu staff, entre eles Wilson Santos (Cidades), Max Russi (Trabalho e Assistência Social), Kleber Lima (Gabinete de Comunicação), Guilherme Müller (Planejamento) e Rogério Gallo (Procuradoria Geral do Estado), além de outros que foram remanejados de Pastas.

De acordo com o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, o governador pediu “urgência” no cumprimento das metas.

“Cada secretário vai apresentar ao governador um cronograma para essas metas serem atingidas. E o governador colocou como prazo a urgência. Então, foi uma reunião muito produtiva e pretendemos repeti-la a cada 30 dias no Palácio”, afirmou.

“Serviu também para que os novos secretários, que foram nomeados no final do ano passado e início deste ano, pudessem se inteirar das metas de outras secretarias que estão em andamento no Governo”, disse.

Ainda segundo Paulo Taques, cada meta terá como parâmetro o momento de contingenciamento de gastos por conta do baixo fluxo de caixa.

Na última quinta-feira (2), o Governo chegou a publicar no Diário Oficial do Estado um decreto estabelecendo normas para despesas e investimentos.

“Esse alerta já foi dado desde o ano passado. Tanto é que os projetos que os secretários apresentaram, alguns estão em andamentos e outros iniciando, estão condicionados ao momento financeiro pelo qual passamos”, afirmou.

Acordo de resultados

Em 2015, Taques colocou seu staff para assinar um acordo de resultados para os primeiros 100 dias e um segundo para até o final daquele ano. Um terceiro acordo chegou a ser elaborado para 2016, porém nunca assinado.

Desta vez, de acordo com Paulo Taques, isso não foi cobrado pelo governador.

“Não foi falado sobre isso. Esta reunião terminou ao meio-dia, mas não acabou. Alguns secretários não puderam falar pela absoluta falta de tempo. Estamos vendo que dia ela vai terminar para os secretários apresentarem suas metas. Mas não falamos sobre assinar nada”, disse.

Mudança na Secitec

O encontro também serviu para Taques anunciar a saída de Luzia Helena Trovo da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec). Ela estava desde o início da gestão na Pasta.

O ex-vereador por Cuiabá Domingos Sávio (PSD) será o novo titular da secretaria.