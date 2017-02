CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, afirmou que o partido trabalha para lançar o ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP) como candidato à presidência em 2018.

Segundo o senador, o PP tem o nome de Blairo como sua “grande esperança” para a disputa eleitoral.

“O Blairo era um sonho antigo no nosso PP. Há cerca quatro anos o vinha convidando a vir para o partido. Quando houve a oportunidade do partido fazer a indicação do ministro da Agricultura, tivemos a felicidade de contar com a filiação do Blairo”, disse.

“Já naquela época meu grande sonho era que o PP tivesse um candidato à presidente da República no perfil do Blairo. Um homem que é um dos maiores empresários do País e que, quando esteve do Governo de Mato Grosso, foi uma referência para todo o Brasil. O partido tem no nome do ministro a sua grande esperança para a disputa presidencial de 2018”, afirmou o senador.

O partido tem no nome do ministro a sua grande esperança para disputa presidencial de 2018”

As declarações foram dadas na manhã desta terça-feira (7), durante entrevista à Rádio Capital FM.

O senador Ciro Nogueira disse que pesquisas qualitativas realizadas pelo PP demonstram que o eleitorado brasileiro gostaria de ter um candidato com o perfil de Blairo que, segundo Nogueira, é “conservador”.

“Hoje, 70% do eleitorado brasileiro tem um perfil conservador. O que faltava era um nome com caráter de seriedade, que possa ser uma pessoa empreendedora. Quando falo conservador, não é no sentido de retrocesso, mas de conservar o que há no País, as garantias das famílias, as garantias sociais, as garantias trabalhistas. Temos que ter pessoas que possam ter coragem de fazer mudanças, como a redução no tamanho do Estado, valorizar quem produz, acho que esse perfil é o da próxima eleição”, disse.

“Não tenho dúvida de que se essa pessoa tiver a oportunidade de apresentar suas propostas, ter uma base em um partido grande como o nosso, nós iremos com muitas chances de vitória no próximo ano”, afirmou Nogueira.

“Massificar”

Ainda segundo o senador, o PP está em um momento de crescimento. Já é a terceira maior bancada do Congresso Nacional, comanda importantes ministérios, como o da Agricultura e o da Saúde, e, a partir de agora, deverá se organizar para “massificar” o nome de Blairo à disputa.

O Blairo não tem perfil aventureiro, é uma pessoa que tem história na vida privada e pública de sucesso

“Temos uma base política invejável, temos um bom tempo de televisão. Agora, ele vai poder participar de nossos programas de TV, apresentar suas propostas, suas bandeiras. Talvez, o Blairo não seja conhecido por mais que 10% do eleitorado brasileiro. Pode ter certeza que, assim que ele se tornar um nome conhecido, acho que temos a chance muito grande, em razão desse vazio que está a política brasileira”, afirmou.

“O perfil que nós vemos nas pesquisas qualitativas para ser presidente da República não tenho nem dúvida que é o perfil do Blairo. Meu sentimento é que existe uma possibilidade muito grande de uma terceira via, se for um homem que tenha credibilidade, que passe uma imagem de seriedade, como o ministro. O Blairo não tem perfil aventureiro, é uma pessoa que tem história na vida privada e pública de sucesso. Acho que se conseguirmos demonstrar isso para o País, será um nome muito viável à Presidência da República”, concluiu Ciro Nogueira.

Enfrentamento

Em entrevista recente, Blairo Maggi chegou a afirmar que não teria problema nem medo de encabeçar uma eventual candidatura à Presidência.

“Qualquer brasileiro pode ser candidato. Depende de uma série de coincidências, alinhamento de astros, apoiamento político. É aquela história de você estar no lugar certo, no momento certo”, disse Maggi, ao ser questionado sobre o assunto.

“Obviamente, se tudo se alinhar para que um dia eu possa entrar nessa disputa, não teria dificuldades. Não tenho receio de fazer um enfrentamento desses”, completou o ministro.