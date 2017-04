CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) afirmou que irá pagar, no próximo mês, o Reajuste Geral Anual (RGA) dos servidores municipais.

Emanuel, no entanto, disse que aguarda a oficialização do índice inflacionário para saber qual será o impacto aos cofres do município. De antemão, ele afirmou que o reajuste será pago na integralidade.

Vamos ver a oficialização do índice inflacionário, que deve ficar em torno de 5% a 6%, para totalizar o impacto disso