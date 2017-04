DOUGLAS TRIELLI

Último prefeito da Capital de Mato Grosso antes da divisão, em 1979, e responsável por fechar o córrego da Prainha e asfaltar 200 quilômetros de vias, Rodrigues Palma (PR) diz que pouca coisa mudou em termos de infraestrutura em Cuiabá e que os mesmos problemas de 40 anos atrás são observados hoje.

Segundo ele, o transporte público continua ruim, a saúde pública continua dependendo do Pronto-Socorro, construído em sua gestão, e a única grande via aberta, desde sua gestão, foi a Avenida das Torres, feita por Wilson Santos.

“Em termos de mobilidade urbana, pouca coisa se fez. As obras impactantes e importantes foram feitas há 40 anos, como Avenida da Prainha, Perimetral da Miguel Sutil, Beira Rio, duplicação da Fernando Correa. Isso tudo foi feito há 40 anos. O que teve de novidade nesse período foi a Avenida das Torres”, afirmou em entrevista ao MidiaNews.

“Cuiabá cresceu muito, mas continua com os mesmo problemas de 40 anos atrás. Transporte urbano sempre foi ruim. Entra prefeito, sai prefeito, e continua ruim. Mas, claro, mudou muita coisa, os bairros cresceram a população cresceu”, disse.

Palma foi o chefe do Executivo de 1975 a 1979 e tirou a sede da Prefeitura de uma casa na Praça Rachid Jaudy, subiu a Avenida Barão de Melgaço e alugou o Edifício Irene, quase em frente à Caixa Econômica Federal.

Marcus Mesquita Imagens Edifício Irene, citado pelo ex-prefeito como uma das sedes da Prefeitura de Cuiabá

Ele disse ter traçado um objetivo em sua gestão, o de realizar grandes obras e mudanças para a esquecida Capital.

Com a ajuda de seu sogro, o governador Garcia Neto, conseguiu recurso “a fundo perdido” junto ao Governo do regime militar.

O dinheiro foi investido nas obras de infraestrutura e na expansão dos bairros da Capital.

Enfrentou resistência e críticas dos cuiabanos, à época, por conta do impacto que as obras trouxeram.

“Você imagina executar uma obra na Prainha. Era um canal a céu aberto. Nós fechamos, mas você imagina fechar isso sem poder interromper o tráfego. Não tinha rua para passar. Foi feito na marra, recebemos xingamentos. E a obra está aí. Imagina Cuiabá hoje sem essa avenida? Imagina Cuiabá sem a duplicação da Fernando Corrêa, sem a Beira Rio”, enumerou.

Ele acredita que seu maior legado seja ter levantado a autoestima do cuiabano.

“Maior legado da minha administração foi fazer o cuiabano resgatar a autoestima, porque aqui ninguém acreditava em nada. A Prefeitura era execrada, ninguém entendia o serviço público. O cuiabano não acreditava nele mesmo”, disse.

“E o cuiabano não acreditava em nenhuma dessas sobras. Mas as obras apareceram e levantamos a autoestima do cuiabano. Acredito que isso foi o mais importante”, afirmou.

Divisão do Estado

Outro momento importante da administração de Rodrigues Palma foi a divisão de Mato Grosso, concluída em 1979.

Marcus Mesquita Imagens Córrego na Avenida da Prainha foi fechado durante a gestão Rodrigues Palma

O ex-prefeito, assim como Garcia Neto, foi ativista contra a divisão. Acreditava que Cuiabá e Mato Grosso seriam “arrasados” com a mudança, já que os municípios mais desenvolvidos e superavitários estavam ao sul. Da mesma forma, toda a população da Capital era contra.

Apesar de acreditar que, sem a divisão, Mato Grosso seria uma “superpotência”, Palma disse que houve mais pontos positivos ao nosso Estado do que para Mato Grosso do Sul.

“Como Mato Grosso era o originário, as dívidas ficavam conosco. O Estado novo não podia ter dívida. E o Garcia Neto bateu o pé para o Governo Federal bancar isso. E aí conseguiu equilibrar. Mas dos 85 municípios, eles ficaram com 53, nós com 32. E com isso ficamos capengando. Mas a área de produção aqui explodiu, porque muitos vieram para cá após a divisão”, contou.

“Então, a área de ocupação estava aqui. Mas nós sentíamos que a divisão ia nos arrasar, e fomos contra a divisão. A ideia da divisão era geopolítica, feita pela Escola Superior de Guerra, dizendo que, se Mato Grosso não fosse dividido, ia ser um problema para a nação, porque seria muito forte. E por conta dessa concepção, foi dividido. Passou, já foi e hoje o arrependimento está do lado de lá. Eles ficaram para trás”, disse.

Regime militar

Apesar de afirmar que todo regime de exceção é ruim, Rodrigues Palma disse que há pontos positivos no período do regime militar do Brasil.

Marcus Mesquita Imagens “Cuiabá cresceu muito, mas continua com os mesmo problemas de 40 anos atrás"

Segundo ele, houve um grande avanço no País em diversos setores. Em Mato Grosso, ele citou a construção da BR-163, um dos pontos mais importantes hoje para o escoamento da produção agrícola do Estado.

“Em termos de execução, o regime militar fez muita coisa. Em comunicação, por exemplo, se o regime não tivesse feito o que fez, estaríamos até atrasados. Colocou satélite, criou a Telebrás, empresas de comunicação. A participação do governo militar na ocupação da Amazônia foi importante também. Então, nesses pontos, foi fundamental”, afirmou.

“O regime militar foi duro e ninguém quer de volta, mas prestou muitos serviços. Mas prestou um grande desserviço com as perseguições políticas. As pessoas não sabem o que é um o Congresso fechado. O equilíbrio das forças é o Congresso aberto, não interessa se o deputado é ruim, se não presta”, disse.

Cuiabá 300 anos

Rodrigues Palma disse esperar que o atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), realize um grande mandato, sem picuinhas políticas com a Câmara Municipal, e visando a melhoria da cidade para os seus 300 anos.

Ele espera que saia a nova licitação do transporte público e também a conclusão do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

“E espero que consigam realizar o VLT. Será de grande importância para Cuiabá. É um transporte moderno. Basta ver o pedaço que fizeram no Rio de Janeiro. É maravilhoso. É o que falta em Cuiabá. Isso seria importante”, disse.

Por fim, disse que não pretende voltar à vida pública. Atualmente, ele é o segundo suplente do senador Blairo Maggi (PP). Como Blairo é ministro de Agricultura, o mandato é exercido pelo primeiro suplente Cidinho Santos (PR).



“Cada um até um determinado momento cumpre suas obrigações. Estou com 73 anos e me sinto em condições de fazer qualquer coisa. Mas já diminui a sua mobilidade, já tem certas dificuldades. Então, não gostaria de voltar, mas se voltasse, faria tudo que eu fiz, porque não me arrependo de nada”.