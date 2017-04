DOUGLAS TRIELLI E LAURA NABUCO

DA REDAÇÃO

O ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) afirmou que o governador Pedro Taques (PSDB) tem condições de entregar “bons resultados” de sua gestão em 2018 e pleitear uma reeleição ao Palácio Paiaguás.

Ele, entretanto, evitou comentar se seu partido, maior detentor de cargos no Executivo, mantém o tucano como “plano A” nas próximas eleições.

“O PSB tem procurado evitar fazer discussão do cenário político de 2018. Certamente, todo governador que está no exercício do mandato tem, por uma lógica política, preferência para ser candidato. Ele [Taques] é o grande líder e tem todas as condições para trabalhar, tentar resultados e pleitear a reeleição”.

“O PSB reconhece isso, mas sabemos que ainda é muito cedo para ficar falando do processo eleitoral de 2018. Até lá, ainda tem muita coisa para acontecer e muito resultado para entregar, porque o cidadão está ávido por resultados, ações concretas que melhorem sua vida”, afirmou.

Para Mendes, caso a disputa pela reeleição aconteça, o tucano será avaliado não por novas promessas, mas por sua atuação no Paiaguás. Portanto, ele defendeu que Taques concentre os dois últimos anos de seu mandato para entregar resultados.

“Uma reeleição é muito mais um plebiscito em que você vai ser julgado não por aquilo que vai prometer, não pelos sonhos que possa vender, mas pelo que fez, como se comportou, os resultados que entregou”, disse.

Mesmo diante de um cenário de crise econômica, Mendes acredita que Taques já tem o que mostrar.

“Certamente o governo tem, sim, resultados para mostrar. Existem dificuldades que todos nós reconhecemos, mas existe uma boa vontade e determinação da equipe para construir esses resultados. Mas a grande avaliação acontece no último ano. Uma administração não é uma corrida de 400 metros, é uma maratona de 40 km e o que vale é a fotografia da chegada, não da largada ou do meio do trajeto”, completou.

