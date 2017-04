LAURA NABUCO

DA REDAÇÃO

Presidente do PSDB em Mato Grosso, o deputado federal Nilson Leitão afirma que, além da reeleição do governador Pedro Taques, o partido trabalha para disputar uma das duas vagas que estarão disponíveis no Senado Federal nas eleições de 2018.

De acordo com ele, a intenção é manter o atual bloco de sustentação do governo Taques reunido. Seu partido, no entanto, não se furtará em apresentar nomes e pleitear a disputa por uma das vagas de senador.

“O PSDB vai querer disputar a vaga ao Senado também. Pode ser o meu nome ou outro nome. Queremos estar com seis ou sete partidos. Todos podem apresentar nome ao Senado. É a conjuntura do momento é que vai definir”.

A afirmação foi feita em evento partidário do PSB, nesta sexta-feira (7), onde o nome do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), foi defendido por lideranças nacionais da legenda para uma candidatura majoritária no pleito do próximo ano.

Questionado sobre como a figura de Mendes se encaixaria neste contexto – de manutenção do bloco e definição dos candidatos aos cargos do governo e Senado –, Leitão foi taxativo: “Não procuramos encaixar o Mauro Mendes. Queremos encaixar o PSB. Não podemos fulanizar o debate político. Não estamos aqui para trabalhar para alguém. Estamos para trabalhar para o grupo”.

Espaço

O líder tucano sustenta haver espaço para todos os aliados e defende que os partidos não devem deixar de apresentar seus nomes. Ressalta, todavia, que a possível eleição de um governador e um senador da mesma sigla não é novidade dentro do PSDB, nem mesmo em Mato Grosso.

“O Governo de São Paulo, em todas as eleições, elegeu governador e senador. O governo do Rio de Janeiro da mesma forma. Santa Catarina, até Mato Grosso, na época do Dante. Isso não é nenhuma novidade. O PSDB vai querer, sim, ocupar o espaço”.

Além do PSDB e do PSB, o PP, do senador Blairo Maggi, pode estar no grupo das seis legendas citadas por Leitão. Dessa forma, ao menos três nomes podem estar na disputa pelas duas vagas ao Senado dentro do bloco.

“Abrimos mão num primeiro momento na vez passada. Quando o Jayme desistiu, tivemos que cobrir. Nós queríamos apoiar o Mauro para reeleição [à Prefeitura de Cuiabá], ele desistiu e tivemos que ter o Wilson (Santos) de última hora. Somos parceiros, mas vamos discutir isso no momento certo”, enfatizou.

Plano B

No início do ano, declarações de lideranças do PSB sobre as eleições de 2018 geraram desgaste entre o partido e Leitão. O presidente tucano se mostrou irritado com a possibilidade os aliados trabalharem como um “plano B” à candidatura ao governo do Estado.

A manifestação de Leitão fez os socialistas mudarem o discurso. Agora, embora não escondam o desejo de ter Mauro Mendes na disputa por um cargo majoritário, as afirmações são de que o processo eleitoral só deve ser discutido no ano que vem.