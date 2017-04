O governador Pedro Taques, durante encontro do Fórum dos Governadores do Brasil Central de 2017

DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB), junto com outros seis chefes de Executivo do País, defendeu a urgência na implantação de uma reforma da Previdência nos Estados. Para eles, as mudanças devem ser implantadas mesmo que isso ameace uma eventual reeleição em 2018.

As declarações foram feitas durante o encontro do Fórum dos Governadores do Brasil Central de 2017, na manhã desta sexta-feira (07), no Cenarium Rural, em Cuiabá.

O evento contou com os governadores Marconi Perillo (Goiás), Rodrigo Rollemberg (Distrito Federal), Marcelo Miranda (Tocantins), Confúcio Moura (Rondônia), e os vice-governadores Rose Modesto (Mato Grosso do Sul) e Carlos Brandão (Maranhão).

“Nada é mais importante no Brasil hoje do que o debate sobre a Previdência. Nós estamos falando de futuro e para que possamos chegar vivos mais daqui uns anos, precisamos de medidas agora, sob pena de estarmos todos mortos em longo prazo. E o Brasil se transformar em uma Grécia em pouco tempo”, disse Taques, durante conversa com a imprensa.

Para o tucano, os agentes políticos precisam deixar de lado o “populismo” e implantar as medidas, visando o futuro do País.

“Nós temos que afastar do Brasil o populismo fiscal. Temos que ter responsabilidade, porque, senão, não ultrapassaremos essa chuva. A época de jogar para a galera não existe mais. Nós precisamos fazer a reforma e defendo que os estados estejam presentes nessa discussão”, disse, se referindo às votações que ocorrem no Congresso Nacional.

“A mudança de posição da União em relação aos servidores públicos estaduais e municipais precisa ser melhor debatida, porque nós governadores temos todos feito o dever de casa. Muitos já fizeram ajustes fiscais, não aguentamos mais ajudar a União em seu superávit primário”, afirmou.

Segundo Marconi Perillo, Goiás tem quase R$ 2 bilhões de déficit na Previdência, dinheiro que, para ele, poderia ser utilizado em obras e melhorias de diversos outros setores.

Perillo disse, ainda, que o déficit previdenciário no Brasil cresce de forma geométrica, não mais aritmética.

“O Brasil não está discutindo essa questão da Previdência racionalmente ainda. Vejo uma discussão muito emocional. Isso precisa ser discutido de forma racional. O que está em jogo é o pagamento das aposentadorias. Daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar e as pessoas vão questionar o motivo de não ter sido feito nada antes”, disse.

“Quem não tiver coragem de enfrentar esse debate da Previdência é que vai perder a eleição. Eu estou no quarto mandato e, particularmente, prefiro perder um mandato a deixar de enfrentar uma questão tão séria quanto essa”, afirmou.

120 anos na Previdência

Mais polêmico, o governador de Rondônia, Confúcio Moura, ao defender a reforma, chegou a arrancar risos e aplausos dos que acompanhavam a coletiva de imprensa.

Ele disse ter sido favorável à reforma da Previdência no Governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e, por conta disso, sofreu “ataques” dos sindicatos de servidores de seu Estado.

“Votei com muito gosto e meu nome saía, à época, em todos os outdoors de Rondônia como traidor do Estado, do servidor público. A porta da minha casa foi pichada por sindicatos. Falaram que eu nunca mais ia ganhar eleição. Na próxima eleição eu ganhei com mais voto. O povo, o povão, não tem conhecimento disso. O meu eleitor nunca me puniu por isso”, disse.

“E a reforma, saindo ou não, 65% a 70% dos deputados vão ser derrotados na próxima eleição, seja votando a favor ou contra. Vão ser derrotados por conta da situação política e desconfiança que a classe goza no momento. Então, a melhor coisa que fazem é votar a favor da reforma da Previdência”, afirmou.

Por fim, Moura afirmou que é preciso incluir na reforma os militares do País.

“Precisamos incluir os militares. Os militares que se aposentam com 47 anos, e que vão morrer com 100 anos. Temos servidores públicos que ficam amarrados na Previdência por 120 anos. Ele envelhece e casa de novo. Deixa uma porrada de filho para trás, pensão, mulher e casa com outra. Quando estiver na UTI, morrendo, casa com a enfermeira. E o camarada fica na boca da Previdência por 120 anos. Qual país aguenta isso?”, questionou.

