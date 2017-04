LAURA NABUCO

DA REDAÇÃO

Presidente do PR em Mato Grosso, o senador Wellington Fagundes afirma que já apoiou o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), diversas vezes e que não teria dificuldade em apoiá-lo novamente em uma eventual candidatura nas eleições de 2018.

Questionado se o ex-prefeito seria um bom nome para governar o Estado, o senador não titubeia. “Claro que é. É um bom nome. Tem experiência administrativa. Eu já apoiei ele várias vezes. Quem apoiou, pode apoiar novamente. Não tem nada que nos afasta”.

Na avaliação de Fagundes, ainda pesa em favor de Mendes o fato de ele estar filiado a um partido com a envergadura do PSB. Para o senador, a legenda tem plenas condições de lançar, já no próximo pleito, tanto um candidato ao Senado Federal, como ao próprio governo do Estado.

“Tem condições de fazer até chapa pura. Todo partido procura isso. Nacionalmente, o PSB também é um grande partido”.

Já sobre a possiblidade de as legendas passarem a andar juntas, o senador pondera e deixa a entender que a decisão precisaria partir do próprio PSB e não do PR. “A nossa posição é muito clara: o PR é oposição em Mato Grosso. O PSB está com o governo”.

Majoritária

Dentro do PSB, o nome de Mauro Mendes é ventilado para uma possível candidatura a cargo majoritário. A ideia tem apoio de lideranças nacionais da legenda, como do presidente do partido, Carlos Siqueira, e do vice-governador de São Paulo, Marcio França.

No bloco em que o partido está inserido no Estado, todavia, a disputada pode ser acirrada. Ao governo, a candidatura à reeleição do governador Pedro Taques (PSDB) é tratada como prioridade absoluta.

Já para as duas vagas ao Senado Federal, deve haver ao menos três candidatos: o deputado federal Nilson Leitão (PSDB), que sustenta que a sigla quer fazer parte desta disputa; o senador Blairo Maggi, que pode concorrer à reeleição pelo PP; e o próprio Mendes.