DA REDAÇÃO



O governador Pedro Taques e o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, cumpriram uma agenda voltada a vistoria das obras de duplicação das rodovias MT-251 e MT-010, neste sábado (8), aniversário de 298 anos da Capital.

Na oportunidade, Taques também deu a ordem de serviço para a conclusão das obras do Centro Oficial de Treinamento (COT) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

“É um trabalho conjunto. Nestes 298 anos de Cuiabá, estamos mostrando que é possível trabalhar em prol do povo da nossa terra. Foram anos de promessas nos governos passados, e a obra nunca foi finalizada. Então, estou aqui para conferir e cobrar para que os prazos sejam cumpridos”, afirmou o governador.

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), 67% das obras da MT-251 (que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães) estão concluídas e mais de 90% da terraplanagem já estão executados.

A obra compreende a 3,6 quilômetros de duplicação, com canteiro central e ciclovia, além de quatro rotatórias. A extensão contempla o entroncamento com a MT-010 (Atacadão) até a entrada do bairro Jardim Florianópolis (Fundação Bradesco).

“Estas obras representam um sonho para a nossa gente. Quero destacar a agilidade dos secretários estaduais e o ritmo que o governador vem imprimindo para que Cuiabá não passe ao largo e podem contar conosco para fazer ainda mais pela Capital”, frisou o prefeito Emanuel Pinheiro.

MT-010 e trincheira

Após conferir os trabalhos da MT-251, o governador, junto com a equipe técnica, seguiu para o canteiro de obras da duplicação da MT-010 (rodovia Helder Cândia) e trincheira que irá interligar as duas vias na saída da Capital. A execução preliminar para a implantação de desvios já está sendo desenvolvida no trecho.

O secretário da Sinfra, Marcelo Duarte, reforçou o cumprimento dos prazos, uma vez que o início das obras foi interrompido no ano passado devido a embargos judiciais. “Estamos correndo contra o tempo para que a duplicação seja finalizada até o ano que vem. Por isso, foi importante a presença do governador para cobrar as empresas mais empenho nos trabalhos, pois a população tem pressa”, disse.

A duplicação vai do entroncamento da MT-251 (Colégio Plural) até o Rodoanel. Serão 4,9 quilômetros com os mesmos moldes estruturais da rodovia de Chapada. A previsão é que as obras de duplicação nas duas rodovias sejam entregues em julho de 2018.

COT da UFMT

A agenda do governador foi finalizada com a assinatura da ordem de serviço para retomada e conclusão das obras do COT Professor João Batista Jaud, localizado na UFMT. Conforme dados técnicos da Secretaria de Estado das Cidades (Secid-MT), o COT está com 82% da obra executados e custará R$ 17,1 milhões, subsidiados pelo Ministério dos Esportes.

A obra está sob responsabilidade da construtora Engeglobal e a conclusão dos trabalhos está prevista para o mês de agosto deste ano. Restam apenas obras de drenagem, acabamento e a implantação da pista de atletismo emborrachada, que será a primeira do Estado.

O secretário de Estado das Cidades, Wilson Santos, explicou que a retomada e finalização dos serviços no COT da UFMT garantem o cumprimento de mais um compromisso do Governo do Estado, que é a entrega de todas as obras inacabadas, herdadas da gestão anterior, que estavam previstas para Copa de 2014.

“É mais uma obra importante, que deveria ter sido finalizada em 2014. Ela engrandece o professor homenageado e será uma das melhores praças esportivas do Brasil. A entrega desse Centro de Treinamento faz com que o governador cumpra mais um compromisso firmado com a sociedade, que é destravar e finalizar as obras da Copa”, finalizou Santos.