CAMILA RIBEIRO E JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) deflagrou na manhã desta segunda-feira (10) a Operação Conciliábulo.

Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão em Cuiabá e Cáceres (255 km da Capital).

O nome da operação foi confirmada ao MidiaNews pelo chefe do Gaeco, promotor de Justiça Samuel Frungillo.

De acordo com o Ministério Público Estadual (MPE), todos os mandados foram expedidos pela Vara do Crime Organizado. Também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão.

Segundo apurado até o momento, os presos compõem organização criminosa que estava em vias de perpetrar crimes violentos contra uma empresa de transportes de valores e agências bancárias.

O grupo possui em seus quadros integrantes de uma facção criminosa instalada em presídios de Mato Grosso e ex-policiais militares.

Os presos serão interrogados ainda hoje e serão apresentados em juízo.

Operação

A palavra Conciliábulo, que deu nome a operação, significa “reunião secreta de pessoas suspeitas de maus desígnios”.

Além dos Policiais Civis e Militares, Promotores de Justiça e Delegados de Polícia do Gaeco, estão participando do cumprimento dos mandados judiciais policiais do Batalhão de Operações Policiais (BOPE) e Força Tática de Cáceres, totalizando mais de 70 agentes.