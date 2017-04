CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos, deixará o cargo, ainda nesta semana, para retomar seu mandato de deputado estadual.

O afastamento será temporário, inicialmente de aproximadamente vinte dias, e terá como objetivo defender o acordo, fechado entre o Governo do Estado e o Consórcio VLT, no final de março passado, para a retomada das obras do modal ao custo de R$ 922 milhões.

Apesar de não estar diretamente ligada ao acordo, a Assembleia poderá criar um embaraço, ou dificuldades para a sua efetivação, por causa do relatório final da CPI do VLT, que será votado nas próximas semanas.

A CPI pediu o indiciamento do Consórcio VLT e apontou, por exemplo, que houve superfaturamento de R$ 315 milhões nas obras feitas durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

A comissão também afirmou que o consórcio não cumpriu o cronograma proposto pela próprias empresas que o compõem. Além disso, disse que um aditivo de 120 dias ao VLT foi fraudado, pois não havia justificativa técnica para prorrogação.

Homologação



Para que o acordo firmado tenha validade, é preciso que o Ministério Público Federal e Estadual emitam um parecer favorável e, em seguida, haja a homologação da Justiça Federal.

O juiz federal Ciro de Andrade Arapiraca, da 1ª Vara Federal de Mato Grosso, é o responsável pela análise do processo.

Caso tudo ocorra dentro do esperado, a previsão é de que as obras sejam retomadas em maio deste ano, com prazo de conclusão total de 24 meses.

No período em que Wilson estiver na Assembleia, a Secretaria de Cidades (Secid) será comandada por um dos secretários-adjuntos da pasta.