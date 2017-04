DOUGLAS TRIELLI

O deputado federal Victório Galli (PSC) afirmou que ainda aguarda o chamado do prefeito de Cuiabá ,Emanuel Pinheiro (PMDB), para discutir a possibilidade de o partido continuar no comando da Secretaria de Educação.

No final do mês passado, o peemedebista exonerou a secretária municipal de Educação Mabel Strobel, filiada ao PSC, sem maiores explicações. Desde então, o secretário de Gestão, Rafael Cotrim (PTB), acumula as duas funções por tempo indeterminado.

Segundo Galli, seu partido possui bons nomes para a Educação e até mesmo para outras pastas.

“Assim como Emanuel nos chamou lá atrás, para montar o arco de aliança para a eleição, estou aguardando nos chamar agora. Fomos importantes para a eleição e acho que podemos ser importantes para administrar Cuiabá”, disse ao MidiaNews.

“Quem tem a caneta na mão não é o partido, é o Executivo Municipal. Se ele achou que deveria exonerar a Mabel, fazer o quê? Mas o PSC tem outros nomes. Não temos só a Mabel para a Educação. Temos nomes e quadros valorosos no partido para as pastas de Cuiabá”, afirmou.

O parlamentar disse que o partido não analisa, por ora, romper com o prefeito peemedebista.

“Não queremos romper com Cuiabá. Cuiabá é nossa prioridade. A não ser que o prefeito rompa com Cuiabá. Mas não temos conversa ainda. O que tem é murmúrio, pessoal jogando conversa fora. Não tem nada oficial”, disse.

A demissão

Emanuel Pinheiro confirmou no dia 31 de março a exoneração da secretária de Educação Mabel Strobel e sua substituição pelo secretário de Gestão, Rafael Cotrim, por tempo indeterminado.

A exoneração foi confirmada pelo peemedebista em sua página no Facebook. Ela havia pedido licença médica na semana anterior por um prazo de 10 dias.

O prefeito agradeceu Mabel e disse querer contar com ela em outros projetos no futuro.

Ele não explicou os motivos que o levaram a afastar a professora do cargo.

Desde então, a secretaria é disputada por três partidos. Além do PSC de Mabel, PTB e PV se articulam para ter um de seus membros nomeados por Emanuel como titular.

No PTB, o desejo é efetivar Cotrim no cargo. Já o PV busca o remanejamento do secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.

A Secretaria de Educação é a segunda pasta com maior orçamento da Prefeitura de Cuiabá. De acordo com dados da Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada pela Câmara Municipal em 2016, a Educação tem R$ 480,5 milhões para 2017, o que representa 24% da LOA.

