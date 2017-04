DA REDAÇÃO



A Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz), da Polícia Civil, indiciou nove pessoas na conclusão da primeira fase da Operação Pérfido, deflagrada no dia 29 de março.



O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, na sexta-feira (7), para análise e denúncia dos envolvidos. O esquema investigado é de corrupção e sonegação de impostos praticados por uma organização criminosa constituída por servidores municipais que, em conluio com os empresários várzea-grandenses, provocaram grande prejuízo ao Município de Várzea Grande.



Os investigados foram indiciados nos crimes de concussão, corrupção passiva e ativa e organização criminosa.



O delegado que preside a investigação, Sylvio do Vale Ferreira Junior, informou que foram instaurados autos complementares para realização de novas diligências e análise do material apreendido durante a operação, podendo levar a identificação de novas pessoas envolvidas no esquema montado para fraudar a Prefeitura de Várzea Grande.



Também foi encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado documentação com irregularidades detectadas no banco de dados do Sistema de Gestão Fazendária da Prefeitura de Várzea Grande solicitando tomadas contas.



Para a operação “Pérfidos”, a 4ª Vara Criminal de Várzea Grande expediu nove mandados de prisão preventiva, nove buscas e apreensão e sete mandados de conduções coercitivas. Oito prisões e seis conduções foram cumpridas. Dos envolvidos, cinco permanecem presos por ordem da Justiça.



A investigação continua sob sigilo.



O Esquema



Os membros da organização criminosa são servidores públicos e particulares que burlavam o sistema de banco de dados de gestão tributária para reduzir, dar baixa ou cancelar indevidamente créditos tributários, frustrando a arrecadação do município de Várzea Grande, em benefício dos próprios servidores municipais e empresários/contribuintes.