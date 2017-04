DA REDAÇÃO



Os micro e pequenos empreendedores de Mato Grosso terão acesso, durante todo o ano de 2017, a R$ 2,9 bilhões para aplicação em projetos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), gerenciado pelo Banco do Brasil.

Os valores foram confirmados durante reunião do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (CONDEL/SUDECO), que ocorreu na segunda-feira (10) em Brasília (DF).

O governador Pedro Taques (PSDB), assim como os governadores do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, e de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, participaram da sétima reunião ordinária do Condel/Sudeco e ajudaram a votar medidas que desburocratizarão o acesso às linhas de crédito.

No total, o FCO distribuirá R$ 10 bilhões para financiamento aos estados do Centro-Oeste brasileiro.

“O FCO é muito importante para uma injeção no desenvolvimento econômico dos nossos estados. Diante da crise econômica, precisamos de novos caminhos para aumentar a capacidade de investimentos dos pequenos empresários. É uma ação muito positiva”, avaliou Rodrigo Rollemberg.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo, Antonio Carlos Nantes, a expectativa é que todo o montante para financiamentos seja liquidado até novembro deste ano.

“Em fevereiro deste ano, tínhamos mais que o dobro de projetos aprovados em comparação ao mesmo período do ano passado. O FCO tem dinheiro, agora precisamos de projetos”, afirmou.

Para o governador Pedro Taques, a desburocratização dos processos de financiamento é uma porta de entrada que fará girar a economia de Mato Grosso. “Sou totalmente a favor da simplificação, levando em conta as particularidades de cada estado. Estamos acompanhando as caravanas do Fundo em busca de novos projetos, e temos muitos com grande potencial em Mato Grosso.”

Programas de financiamento

O FCO tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região Centro-Oeste, mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com o Plano Regional de Desenvolvimento.

Na qualidade de administrador do Fundo, o Banco do Brasil oferece apoio financeiro aos investimentos de produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, e pessoas jurídicas de direito privado que se dediquem à atividade produtiva nos segmentos agropecuário, mineral, industrial, comercial e de serviços, agroindustrial e turístico da região Centro-Oeste.