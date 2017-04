O presidente do PTB nacional, Roberto Jefferson: convite a Antonio Joaquim

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, convidou o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), Antonio Joaquim, para se filiar ao partido e disputar o Governo do Estado nas eleições de 2018.

O convite foi feito por meio de um vídeo divulgado nesta terça-feira (11) pela legenda. Antonio Joaquim já afirmou que deixará a Corte de Contas ao final deste ano e que deverá retomar a atividade política.

No vídeo, Roberto Jefferson diz que o PTB está de “braços abertos” ao conselheiro.

O Estado valoroso, forte e pujante que se agiganta economicamente e socialmente no Brasil, precisa de um governador a sua altura

“Eu quero deixar aberto um espaço no meu coração e aqui nesta casa para ele. Quando ele deixar o tribunal, porque agora esse é um assunto que ele não pode abraçar, o PTB está de braços abertos a você, amigo. De coração para te receber com todo carinho, com todo valor que você tem, que você merece”, disse.

Para o dirigente do partido, Antonio Joaquim é o homem certo para governar Mato Grosso a partir do próximo ano.

“O Estado valoroso, forte e pujante que se agiganta economicamente e socialmente no Brasil precisa de um governador a sua altura. E nós entendemos que você é o homem para governar Mato Grosso”, completou.

Disputado

Além do PTB, também já afirmaram publicamente o interesse de lançar o conselheiro ao Governo o PMDB, do deputado federal Carlos Bezerra, e o PP, do deputado federal Ezequiel Fonseca,

Entretanto, Antonio Joaquim tem evitado falar em filiações partidárias. Ele chegou a dizer que ninguém o veria “chafurdar” em assuntos políticos.

“Porque respeito muito a minha biografia pessoal e, principalmente, o Tribunal de Contas. Então, ninguém vai me ver chafurdando indevidamente em atividades político-partidárias antes de eu sair do tribunal. Depois que eu sair, sou um cidadão livre”, completou.

Veja o convite de Roberto Jefferson:

